Mit „Flake feiert Weihnachten“ will der Rammstein-Keyboarder wieder lustig sein

Beim Fest der Liebe will der Rammstein-„Tastenficker“ auch ein Wörtchen mitreden: „Flake feiert Weihnachten“ heißt das Soloalbum von Christian „Flake“ Lorenz. Sein erstes Soloalbum – eine Coverplatte mit Fest-Klassikern. Es erscheint am 22. November. 2024.

Musikalische Gäste auf der Platte des 58-Jährigen sind Joey Kelly, Farin Urlaub, Käptn Peng, Doro Pesch und Micha Rhein. „Fairytale of New York“ etwa, der Pogues-Klassiker, erhält Unterstützung von Doro Pesch und Joey Kelly. Die Christmas-Classics sollen dabei in Variationen von Klassik, Minimal-Electro, Jazz, Deutschrock, Pop und Liedermacher zu hören sein. Von seiner Agentur wird „Flake feiert Weihnachten“ beworben als „das zweifellos schrägste und seltsamste Weihnachtsalbum aller Zeiten. So seltsam wie er selbst.“

Die erste Single, ein John-Lennon-Cover, ist schon draußen. Darin setzt Flake zum Englischgesang mit starkem deutschen Akzent an, was sicher für einige Lacher sorgen soll.

Flake feiert Weihnachten: „Happy Xmas (War is over)“:

Tracklisting:

1. Happy Xmas (War is over) – Flake

2. Ihr Kinderlein, kommet – Flake

3. Letzte Weihnacht – Icke & Er

4. Stille Nacht, heilige Nacht – Flake feat. Jenny Rosemeyer

5. Süßer die Glocken nie klingen – Farin Urlaub

6. Guten Abend, schön Abend – Flake

7. Schneeflöckchen Weißröckchen – Käptn Peng

8. Freu‘ Dich (Leise rieselt der Schnee) – Tausend Tonnen Obst

9. Weißer Winterwald – Flake

10. Oh, es riecht gut – Flake

11. Tausend Sterne sind ein Dom – Stumpen (Knorkator)

12. O du fröhliche – Flake feat. Andrea Hüber-Rhone

13. Feliz Navidad – Flake

14. Es ist ein Ros entsprungen – Michael Robert Rhein (In Extremo)

15. Alle Jahre wieder – Flake

16. Fairytale of New York – Doro Pesch & Joey Kelly

Rammstein-Skandal

Der Ruf Flakes hatte zuletzt ein wenig gelitten. Lorenz, der sich gern als uriger, Berliner Kumpeltyp im Hintergrund seines lauten Bosses Till Rammstein inszeniert, bekam im vergangenen Jahr auch einige Treffer im Zuge der Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger ab (die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen gegen Lindemann eingestellt). Christian Lorenz verlor seine Radiosendung und wurde aus „Inas Nacht“ herausgeschnitten. In manchen der Geschichten anklagender weiblicher (Ex-)Fans kam auch er vor. Er selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen gegen Rammstein.