Devos Gerald Casale rechnet im bitterbösen „Just Do It!“-Video mit Trump ab

Mehr als 50 Jahre nachdem Gerald Casale Devo mit der Überzeugung mitgegründet hat, dass die Menschheit in rasantem Tempo degeneriert, begeht er Amerikas 250. Jahrestag an diesem 4. Juli mit einem Video zu seinem neuen Solosong „Just Do It!“ – und nimmt darin das ultimative Symbol des Verfalls ins Visier: Donald Trump.

Das Animationsvideo zeigt Trump als Diktator, der eine Armee aus MAGA-Zombies anführt, mit einem riesigen Schlauch Geld aus dem Land saugt, die Liberty Bell mit einem Vorschlaghammer zerschmettert, der Freiheitsstatue beim Einsturz zusieht und friedliche Demonstranten mit einem Krankenwagen überfährt. Die Sache wird noch surrealer, als Jeffrey Epsteins Gesicht in der Sonne auftaucht – eine Parodie auf die Teletubbies –, und Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton und Steve Bannon die Rollen von Dipsy, Laa-Laa, Po und Tinky-Winky übernehmen. Das Ende: Trump und vier seiner MAGA-Zombies versinken in einem roten Ozean, neben einem Krankenwagen mit der Aufschrift „Freedom.“

„Die Idee für den Text und das Konzept hatte ich schon seit Trumps erster Amtszeit 2016“, sagt Casale zu ROLLING STONE. „Damals war bereits klar, dass er ein demokratiefeindlicher Tyrann ist. Seit seiner Rückkehr 2024 ist er exponentiell durchgeknallter geworden.“

Entstehung des Songs

Casale schrieb „Just Do It!“ gemeinsam mit dem tschechischen Musiker Moimir Papalescu von der Gruppe Die alten Maschinen, der ihm Instrumentaltracks zur Verfügung stellte. Zwischen Devo-Konzertdaten Ende 2025 überarbeitete er den Song mit Devos Josh Hager an Gitarre und Keyboards sowie Jeff Friedl am Schlagzeug.

Den Release zum Unabhängigkeitstag zu legen, war für ihn keine Frage. „Der 4. Juli 2026 ist der 250. Jahrestag unserer Unabhängigkeitserklärung von der Tyrannei des englischen Königs“, sagt er. „Amerika feiert seine Freiheit also nun unter der Herrschaft eines hausgemachten Diktators. Die Ironie war einfach zu verlockend.“

Das Skript für das Video verfasste Casale gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Max Papeschi, einem italienischen Satirekünstler. „Er hat das Artwork und die Charakterdesigns entworfen, die dann von seinem Kollaborateur Maurizio Temporin animiert wurden“, erklärt Casale. „Sie haben Adobe Photoshop, bewegungsgesteuerte Animation, Adobe After Effects Compositing und punktuell minimale KI-gestützte Tools für bestimmte Übergänge und 3D-Elemente eingesetzt.“

Das Album „Wetiko“

„Just Do It!“ ist der erste Track, den Casale von seinem kommenden Soloalbum „Wetiko“ veröffentlicht. „Ich werde Sie nicht mit Ausführungen über die Schwere dieses Titels behelligen“, sagt er, „aber wer neugierig ist: Googlen Sie das Wort, und es wird sofort kristallklar, warum ich es als Albumtitel und Titelsong gewählt habe.“

In den vergangenen Jahren gab es durchaus Mainstream-taugliche Trump-Songs – Casale überrascht das kein bisschen. „Wir leben in einer Welt, in der Fakten keine Rolle spielen und die Wählerschaft sich damit abgefunden hat, morgens ihren Frappuccino zu holen, bevor sie zu ihren oft trostlosen Jobs fahren“, sagt er. „Der Geist des Kampfes für die Demokratie ist gebrochen.“

„Wir waren definitiv die Kanarienvögel in der Kohlenmine“, fügt er hinzu. „Aber was hier passiert ist, übertrifft unsere schlimmsten Prognosen bei Weitem. ‚Idiocracy‘, ein über 20 Jahre alter dystopischer Science-Fiction-Film, den Devo hätte machen sollen, ist mittlerweile ein Dokumentarfilm.“

Keine Hoffnung auf Besserung

Auf eine bessere Zukunft, in der seine Enkel eine lebenswertere Welt erben, setzt er kaum. „Angesichts der Berechenbarkeit der menschlichen Natur wette ich darauf, dass wir uns irgendwann wieder auf null zurückgekämpft haben werden“, sagt er. „Falls nicht, werden keine Enkel mehr auf der Erde leben. Vielleicht vegetieren sie dann in Musks privatem Konzernuniversum auf dem Mars vor sich hin. Wie auch immer – ich sehe, dass ich mein letztes Kapitel damit verbringen werde, die Erinnerung an bessere Zeiten festzuhalten: das goldene Fenster der kulturellen und kreativen Explosion von Mitte bis Ende des vergangenen Jahrhunderts. Jetzt ist es so, wie Orwell es vorausgesagt hat: der Stiefel der Tyrannei, der auf dem Gesicht der Menschheit herumtrampelt.“

Das bedeutet nicht, dass er die Hände in den Schoß legt und auf den Kollaps wartet. In den vergangenen drei Jahren haben Devo ihre Touraktivitäten nach einer weitgehenden Pause zwischen 2015 und 2023 drastisch hochgefahren. Sie haben gerade eine US-Tour sowie Dates in England mit den B-52s abgeschlossen und gehen diesen Sommer mit Billy Idol auf die Straße, bevor im Herbst eine weitere Runde mit den B-52s folgt.

Devos Comeback auf der Bühne

Es ist das umfangreichste Tourprogramm in einem einzigen Jahr seit den Achtzigern. „Es war ein Fall von ‚Jetzt oder nie’“, sagt Casale. „Devo sind mittlerweile Senioren, aber wir sind relevant geblieben – dank der konzeptuellen und philosophischen Grundlagen, auf denen unser Gesamtwerk ruht. Bei Devo ging es nie wirklich um Stil. Es ging um Ideen und Substanz. Deshalb sind wir sozusagen die ‚New Wave Grateful Dead‘ geworden, wie ich gerne scherze. Unsere Live-Shows ziehen unsere ursprünglichen Fans an, deren Kinder und deren Kindeskinder. Unser bestes Werk hat die Zeit überdauert, und das ist wirklich ermutigend.“

Konkrete Pläne für die Zukunft gibt es noch nicht, aber vieles wird erwogen. „Hoffentlich nimmt einiges davon Gestalt an“, sagt Casale. „Darunter ein bahnbrechendes Videospiel mit einer Live-Musikkomponente, ein Graphic Novel auf Basis eines Spielfilmkonzepts, in dem Devo 1984 durch ein Wurmloch in ein Paralleluniversum reist, sowie eine limitierte Konzertreihe mit einem Sinfonieorchester.“