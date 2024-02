Mojo Nixon, unerschrockener Outlaw-Kultheld, mit 66 Jahren verstorben

Mojo Nixon, Musiker, Schauspieler und Radio-DJ, ist am Mittwoch, den 7. Februar, an „einem kardialen Vorkommnis“ gestorben, wie seine Familie dem ROLLING STONE bestätigte. Er war 66 Jahre alt. Nixon befand sich an Bord der Outlaw Country Cruise, einer jährlich stattfindenden Musikkreuzfahrt, bei der er als Co-Moderator und regelmäßiger Künstler auftrat.

„2. August 1957 – 7. Februar 2024 Mojo Nixon. Wie man lebt, so sollte man sterben. Mojo Nixon war ein Vollblutmusiker, der mit allen Wassern gewaschen war, auf zwei Rädern und in Flammen …“, teilte seine Familie in einem Statement dem ROLLING STONE mit. „„Er starb nach einer fulminanten Show, einer rauschenden Nacht, die Bar zu schließen, keine Gefangenen zu machen und einem guten Frühstück mit Bandmitgliedern und Freunden.

„Ein Herzensereignis auf der Outlaw Country Cruise ist genau das Richtige … & genau so hat er es gemacht, Mojo hat das Gebäude verlassen“, so das Statement seiner Familie weiter. „Da Elvis überall ist, wissen wir, dass er in der Gasse hinter dem Haus auf ihn gewartet hat. Der Himmel helfe uns allen.“

Nixon genoss eine höchst seltsame und doch einzigartige Karriere, nachdem er und sein ehemaliger Partner Skid Roper 1987 mit ihrem Novelty-Hit „Elvis Is Everywhere“ einen Durchbruch erzielten. Elvis Is Everywhere“ und sein charmantes Low-Budget-Video wurden zu einem unerwarteten MTV-Hit, der die eingefleischten Fans des King of Rock and Roll ehrte (und leicht auf die Schippe nahm).

Nixon und Roper nahmen in den Achtzigern sechs Alben zusammen auf; nach ihrer Trennung startete Nixon eine eigene Karriere und veröffentlichte eine Reihe von Soloalben und eine Handvoll gemeinsamer LPs (darunter eine mit Jello Biafra von den Dead Kennedys). Er arbeitete auch als Schauspieler und Radio-DJ und wurde schließlich Mitte der 2000er Jahre regelmäßig auf dem Outlaw-Country-Kanal von SiriusXM zu hören, wo er als „The Loon in the Afternoon“ bekannt war.

„Wir sind zutiefst erschüttert“, sagte Jeff Cuellar, CEO von Sixthman, dem Veranstalter der Outlaw Country Cruise. „Unsere Gedanken und Herzen sind bei Mojos Familie und der Outlaw-Community.“

Es überrascht nicht, dass Nixon, ein Künstler, der immer bereit war, so weit wie möglich zu gehen, ein engagierter Verfechter der Meinungsfreiheit und Gegner der Zensur war. In den 1990er Jahren debattierte er mit Pat Buchanan in der CNN-Sendung Crossfire über Warnhinweise für Eltern auf CDs.

In einem Interview mit ROLLING STONE im vergangenen Jahr brachte Nixon sein Credo auf den Punkt: „Ich glaube fest daran, dass man sich über alles lustig machen kann, solange der Witz witzig ist. Und ich glaube auch, dass man alles sagen darf, solange man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Wir brauchen keine Gedankenpolizei.“

Nixon wurde als Neill Kirby McMillan Jr. 2. August 1957, in Chapel Hill, North Carolina, geboren, wuchs aber in Danville, Virginia, auf. In der Biografie auf seiner Website verschwimmen die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion, aber im Großen und Ganzen zeichnet er das Bild einer musikbegeisterten Kindheit (er nennt das Hören von Arthur Conleys Sweet Soul Music „als den Moment, in dem Musik seine Seele beansprucht und Satan ihm in den Hintern kriecht“).

Nach seinem College-Abschluss in den späten siebziger Jahren zog Nixon kurzzeitig nach London, um in der Punk-Szene Fuß zu fassen, bevor er in die USA zurückkehrte und sich in Denver niederließ. Dort spielte er in einer Band namens Zebra 123, die angeblich die Aufmerksamkeit des Geheimdienstes auf sich zog, weil sie einen Gig namens „Assassination Ball“ spielte, auf dem ein Poster mit den explodierenden Köpfen von Ronald Reagan und Jimmy Carter zu sehen war.

Schließlich zog Nixon nach San Diego und lernte seinen „De-Mentor“ Country Dick Montana (von den Beat Farmers) kennen. Während einer Fahrradtour quer durch das Land hatte er eine Offenbarung und kam auf seinen Künstlernamen Mojo Nixon, der wie folgt beschrieben wird: „Mojo=Voodoo Nixon=schlechte Politik“.

1983 taten sich Nixon und Roper zusammen und begannen, Musik zu machen. 1985 veröffentlichten sie ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Durch häufiges Touren und wilde Songs wie „Burn Down the Malls“, „Jesus at McDonald’s“ und „Stuffin‘ Martha’s Muffin“ (über MTV VJ Martha Quinn) erlangten die beiden nach und nach eine Kultanhängerschaft.

Ihr Durchbruch mit „Elvis Is Everywhere“ (auf dem 1987 erschienenen Album „Bo-Day-Shus!!!“) brachte Nixon und Roper nicht nur regelmäßige Auftritte bei MTV ein, sondern führte auch dazu, dass der Sender Nixon für eine Reihe von Werbespots engagierte. Bald traten sie in der Arsenio Hall Show auf und brachten Wynona Ryder dazu, im Video zu „Debbie Gibson Is Pregnant With My Two-Headed Love Child“ mitzuspielen. (MTV weigerte sich, es zu spielen.)

Nach der Trennung von Roper nahm Nixon 1990 sein Solodebüt Otis auf, wobei er sich mit Country Dick Montana und John Doe von X zusammentat. Seine Ambitionen waren groß, wie er dem ROLLING STONE erzählte: „Ich wollte eine Band haben und mit den Replacements, den Blasters und Los Lobos konkurrieren.“

Das Album wurde gut aufgenommen, und der Song „Don Henley Must Die“ erreichte Platz 20 der Modern Rock Charts. (Der berühmt-berüchtigte Henley schien ihn sogar zu mögen, da er ihn 1992 live mit Nixon aufführte). Doch der Schwung von Otis wurde gebremst, als Nixons Label, Enigma Records, in Konkurs ging.

Nixon blieb in den Neunzigern mit einer Vielzahl von Musikprojekten beschäftigt, wandte sich aber auch anderen Bereichen zu. Seine erste Schauspielrolle war 1989 das Jerry-Lee-Lewis-Biopic Great Balls of Fire, in dem er den Schlagzeuger James Van Eaton spielte; zu seinen weiteren schauspielerischen Leistungen gehörten 1993 der Live-Action-Film Super Mario Bros. und die Komödie Car 54, Where Are You? Später hatte er Auftritte als Radio-DJ in Cincinnati und San Diego, bevor er Anfang der 2000er Jahre seinen langjährigen Platz bei SiriusXM einnahm.

Bei den Olympischen Winterspielen 1998 war Nixon „Ehrenkapitän“ des U.S.-amerikanischen Rennrodel-Doppelgespanns und nahm unter dem Namen Arctic Evel Kneivels den Titelsong Luge Team U.S.A.“ auf. Die beiden von ihm unterstützten Rodler, Chris Thorpe und Gordy Sheer, gewannen die Silbermedaille.

Während die Moderation verschiedener SiriusXM-Shows in den 2000er Jahren zu seinem Hauptjob wurde, kehrte Nixon gelegentlich zur Musik zurück und veröffentlichte 2009 ein Album mit bisher unveröffentlichten Titeln, Whiskey Rebellion. Ein lange in Arbeit befindlicher Dokumentarfilm, „The Mojo Manifesto: The Life and Times of Mojo Nixon“, wurde schließlich auf der SXSW 2022 uraufgeführt, bevor sie letztes Jahr in die Kinos kam.

„Die Leute tun mich als Scherzkeks ab oder sagen: ‚Oh, er ist eine Karikatur‘. Und das ist auch gut so“, sagte Nixon dem ROLLING STONE und brachte damit die Essenz und den Reiz seiner Arbeit auf den Punkt. „Ich will nicht ernst genommen werden. Ich bin ein Kultkünstler.“