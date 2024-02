Wayne Kramer, MC5-Mitbegründer und Aktivist, im Alter von 75 Jahren gestorben

Wayne Kramer, Gründungsmitglied der legendären Detroiter Proto-Punk-Band MC5 und einer der größten Gitarristen des Rock, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der Tod des Sängers, Songwriters und politischen Aktivisten wurde am Freitag über seine offiziellen Social-Media-Konten bekannt gegeben. Kramer starb im Cedars-Sinai Krankenhaus in Los Angeles an Bauchspeicheldrüsenkrebs, so Jason Heath, Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Jail Guitar Doors, gegenüber Billboard.

In der Liste der 250 größten Gitarristen aller Zeiten des ROLLING STONE, die Kramer zusammen mit Fred „Sonic“ Smith aufführt, schrieben wir: „Das Gitarrentandem MC5, das in den 1960er Jahren in Detroit geschmiedet wurde, bestand aus Kramer und Smith, die wie die Kolben eines starken Motors zusammenarbeiteten. Durch die Kombination von Chuck Berry- und frühen Motown-Einflüssen mit einem aufkeimenden Interesse am Free Jazz konnten die beiden die legendären energiegeladenen Jams ihrer Band tief in den Raum schießen und gleichzeitig mit einem Fuß im Groove bleiben.“

MC5 (kurz für Motor City Five) wurde Mitte der1960er-Jahre in Detroit gegründet und erlangte zunächst als Hausband für linke Kundgebungen in der damaligen Stadt Bekanntheit. Nach einem Auftritt vor der Democratic National Convention in Chicago im Jahr 1968 kehrten Kramer und Co. im Oktober desselben Jahres nach Detroit in den Grande Ballroom zurück, um ihr bahnbrechendes Album „Kick Out the Jams“ aufzunehmen.

Die Live-LP – mit ihrem Schlachtruf „Kick out the jams, motherfuckers“ – landete schließlich auf der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des ROLLING STONE. „Kick Out the Jams“ zappelt und schreit in dem Glauben, dass Rock & Roll ein notwendiger Akt des zivilen Ungehorsams ist. Der Beweis: Es wurde von einem Kaufhaus in Michigan verboten“, schrieb Rolling Stone über das Album. „Die MC5 bewiesen ihre linke Gesinnung im Sommer vor der Aufnahme des Albums, als sie als einzige Band für die Yippies spielten, die 1968 gegen den Demokratischen Kongress in Chicago protestierten.

Obwohl die MC5 nur von kurzer Dauer waren – die Band veröffentlichte nur zwei Studioalben, „Back in the USA“ (1970) und „High Time “(1971), bevor sie sich auflöste – hatte die Gruppe einen bleibenden Einfluss auf den späteren Punkrock, sowohl durch ihre unverhohlen politischen Texte als auch durch die explosiven Riffs des Tandems Kramer/Smith.

Nach dem Ende von MC5 blieb Kramer in Detroit, und während er musikalisch aktiv blieb, geriet er auch mit dem Gesetz in Konflikt. 1975 wurde er verhaftet, weil er Drogen an einen verdeckten Ermittler verkauft hatte, was zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe führte. Obwohl er 1979 freigelassen wurde, hinterließ diese Erfahrung einen unauslöschlichen Eindruck bei Kramer, der später die gemeinnützige Organisation Jail Guitar Doors gründete und deren Geschäftsführer wurde. Benannt nach dem Clash-Song, zu dem Kramer durch seine Tortur inspiriert wurde – „Let me tell you ‚bout Wayne and his deals of cocaine/A little more every day/Holding for a friend till the band do well/Then the DEA locked him away“ – stellt die Wohltätigkeitsorganisation den Inhaftierten Musikinstrumente zur Verfügung, um sie durch die transformative Kraft der Musik zu rehabilitieren.

„Am Ende hat [das Gefängnis] vielleicht mein Leben gerettet, weil ich in Detroit in einer sehr gefährlichen Welt unterwegs war, auf dem Höhepunkt meines Alkohol- und Drogenkonsums“, sagte Kramer 2014 dem ROLLING STONE. „Aber ich glaube nicht, dass das Gefängnis mir geholfen hat. Eine Gefängnisstrafe hilft niemandem, so wie wir in Amerika an Strafen herangehen.“

In den Achtzigern zog Kramer von Stadt zu Stadt und arbeitete mit Künstlern zusammen, wo immer er landete, darunter mit Was (Not Was) und Johnny Thunders. In den Neunzigern jedoch begannen die Legionen von Punkbands, die Kramer und MC5 zu verdanken waren, ihre Wertschätzung zu zeigen, und Kramer unterschrieb schließlich bei dem berühmten Punk-Label Epitaph Records, um seine Solokarriere ernsthaft zu beginnen.

Kramers erste LP auf dem Label, The Hard Stuff, erschien 1995 und enthielt Gäste wie die Melvins, Schlagzeuger Josh Freese, Black Flag/Circle Jerks-Sänger Keith Morris, Brett Gurewitz von Bad Religion und viele andere. Kramer blieb auch in den folgenden Jahrzehnten politisch aktiv, trat 2008 zusammen mit Rage Against the Machine bei der Democratic National Convention in Denver auf (eine Guerilla-Show, die an den Auftritt der MC5 40 Jahre zuvor erinnerte) und spielte Shows zur Unterstützung der Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders.

„Mein Leben damals war nicht langweilig, und mein Leben jetzt ist es auch nicht“, sagte Kramer 1998 dem ROLLING STONE. „Mich treibt die schiere Angst an, ein alter Mensch ohne Geld und ohne Krankenversicherung zu sein und obdachlos und krank zu werden. Das ist es, was mich aus dem Bett holt und mich motiviert, neue Songs zu schreiben und loszulegen. Das ist nicht nur Spaß und Spiel – das ist ernst.“

Letztes Jahr kündigte Kramer die bevorstehende Veröffentlichung von Heavy Lifting an, dem ersten MC5-Album seit High Time von 1971, auf dem neben Tom Morello, Don Was, Vernon Reid und Slash auch Original-Schlagzeuger Dennis „Machine Gun“ Thompson zu hören ist. „Auf die Gefahr hin, großspurig zu klingen, hat mich das Schicksal zum Kurator des MC5-Vermächtnisses gemacht“, sagte Kramer letztes Jahr zu Uncut. „Und um dem Vermächtnis treu zu bleiben, muss ich mit den grundlegenden Gründungsprinzipien verbunden bleiben, die MC5 repräsentieren: dass wir einen Ansatz der Arbeiterklasse für die Kunst haben und dass wir weiterhin versuchen, die Musik voranzutreiben, um die Welt, in der wir leben, zu reflektieren.“