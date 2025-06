Monsterflop in München: 3.300 statt 15.000 wollen John Legend sehen

So unterstützen Stevie Wonder und John Legend live Kamala Harris

Am Samstag (07. Juni 2025) gab John Legend ein exklusives Konzert in der Olympiahalle München – sein einziger Auftritt in Deutschland im Rahmen der aktuellen Tournee. Die Halle, die bis zu 15.000 Zuschauer fasst, war mit rund 3.300 Gästen jedoch nur spärlich besucht. Trotz schwarzer Vorhänge zur optischen Reduktion der leeren Bereiche blieben die unbesetzten Ränge deutlich sichtbar.

Künstler äußert sich positiv zur Stadt

Im Vorfeld der Veranstaltung äußerte sich John Legend positiv über München. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte der 46-jährige Musiker: „Ich liebe München. Wir waren schon mehrfach hier und hatten immer eine gute Zeit.“ Laut Legend ist der Rückblick auf seine musikalische Laufbahn mit positiven Erinnerungen verbunden. Einige Stücke seines Repertoires habe er lange nicht mehr aufgeführt.

Konzert als Rückblick auf 20 Jahre Karriere

Das Konzert diente zugleich als Rückblick auf die bisherige Karriere des US-Amerikaners, der seit zwei Jahrzehnten auf internationalen Bühnen steht. Legend präsentierte dabei eine Auswahl bekannter Songs aus unterschiedlichen Schaffensphasen.

Zum Abschluss spielte er seine erfolgreichste Ballade „All of Me“. Die Gesamtspielzeit betrug rund zwei Stunden.

Erwähnung früherer Weggefährten – Buh-Rufe für Kanye West

Während der Show erinnerte Legend an Personen, die ihn im Laufe seiner Karriere begleitet haben – darunter Kanye West, bei dessen Label er zu Beginn seiner Karriere unter Vertrag stand. Nach vereinzelten Buh-Rufen im Publikum kommentierte Legend lediglich: „Ja, es ist kompliziert.“

Mit dem Hinweis „Wir vermissen den alten Kanye“ stellte er eine sachliche Distanz zur aktuellen öffentlichen Wahrnehmung seines ehemaligen Kollegen her.

Veranstaltungsfazit

Trotz der geringen Besucherzahl verlief der Konzertabend technisch und organisatorisch reibungslos. Die geringe Auslastung der Olympiahalle wirft jedoch Fragen zur Nachfrage nach einzelnen internationalen Tourkonzerten in Deutschland auf. John Legend zeigte sich davon unbeeinflusst und absolvierte seinen Auftritt routiniert.