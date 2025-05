Ist ein Zahnarzt schuld daran, dass Kanye West komplett irre ist?

Kanye West und seine Frau Bianca Censori behaupten in einem neuen Rechtsbrief, dass ein Zahnarzt aus Beverly Hills West rücksichtslos „gefährliche“ Mengen an Lachgas verabreicht habe. Was zu einer chemischen Abhängigkeit geführt habe, die neurologische Schäden und „Stimmungsschwankungen“ verursacht habe.

Rechtsanwalt bestätigt Schreiben an Dr. Connelly

Der in New York ansässige Anwalt Andrew Cherkasky sagt, seine Kanzlei habe die Ansprüche des Paares in einem Brief an Dr. Thomas Connelly am Donnerstag dargelegt. In dem Schreiben wird der Zahnarzt darüber informiert, dass nach Ablauf von 90 Tagen im Namen des Paares eine Klage wegen Behandlungsfehlern eingereicht wird. „Ich kann bestätigen, dass wir Ye und Bianca vertreten. Und ich kann die Echtheit des heute zugestellten Schreibens bestätigen“, sagt Cherkasky gegenüber Rolling Stone. Das Schreiben wurde ursprünglich von Wests gelegentlichem Sprecher Milo Yiannopoulos geteilt, der es auf X gepostet hatte.

Beginn der Behandlung: Zahnarzt verabreicht angeblich überhöhte Lachgasdosen

„Unsere Mandanten beabsichtigen, eine Klage gegen Sie wegen ärztlicher Kunstfehler, beruflicher Fahrlässigkeit und damit verbundenen unerlaubten Handlungen und Vertragsverletzungen einzureichen, die sich aus Ihrer Behandlung von Ye ergeben“, heißt es in dem an Connelly gerichteten und Rolling Stone vorliegenden Schreiben. „Ihr Verhalten lag weit unter dem geltenden Sorgfaltsstandard. Und verstieß sowohl gegen Ihre gesetzlichen Pflichten als auch gegen Ihre beruflichen Verpflichtungen. Wodurch unseren Mandanten erheblicher Schaden entstanden ist.“

Connelly reagierte nicht auf eine am Donnerstag gesendete Anfrage um Stellungnahme.

Vorwurf: Anweisung zur Selbstverabreichung und Lieferung nach Hause

In dem Schreiben erklärt der Anwalt, Connelly habe Anfang 2024 mit der Behandlung von West begonnen und verschiedene Eingriffe vorgenommen. Darunter die Anbringung einer maßgefertigten Titan-Krone. Der Anwalt behauptet, Connelly habe West Lachgas in „Mengen und Häufigkeiten verabreicht, die weder aus zahnmedizinischer noch aus medizinischer Sicht gerechtfertigt waren“. Er behauptet, Connelly habe West weiterhin Lachgas „rein zu Erholungszwecken“ zur Verfügung gestellt. Und dem Rapper, der heute unter dem Namen Ye bekannt ist, Anweisungen zur Selbstverabreichung gegeben.

Frühzeitige Warnsignale angeblich ignoriert

„Sie sind sogar so weit gegangen, große Lachgasflaschen in chirurgischer Größe an Yes Privatwohnsitz zu liefern. Einschließlich der Wohnung, die er mit Frau Censori teilte. Wodurch Sie ihn effektiv in die Lage versetzt und dazu ermutigt haben, Lachgas außerhalb einer medizinischen Einrichtung zu inhalieren“, heißt es in dem Schreiben. „Indem Sie ein starkes medizinisches Betäubungsmittel in eine Droge zum Mitnehmen für den unbeaufsichtigten Gebrauch durch den Patienten verwandelt haben, haben Sie seine Gesundheit und Sicherheit rücksichtslos missachtet.“

West zeigt laut Schreiben Anzeichen von Abhängigkeit und toxischem Verhalten

In dem Brief behauptet der Anwalt, Connelly habe bis Mai 2024 beobachtet, dass West „Anzeichen von Abhängigkeit und neurologischen Schäden zeigte. Darunter Berichte, dass er häufig eine Inhalationsmaske trug, obsessiv über Lachgas sprach und andere Anzeichen von Überdosierung und Toxizität zeigte“. Der Anwalt behauptet, Connelly habe diese „Warnsignale“ vorsätzlich ignoriert und sein angebliches Fehlverhalten fortgesetzt.

Zahnarzt gibt angeblich Behandlungsfehler per Nachricht zu

Cherkasky behauptet, Connelly habe sogar in Textnachrichten und E-Mails eingeräumt, dass er bei seinen Behandlungsentscheidungen „Fehler“ gemacht habe. „Die Tatsache, dass Sie sich gezwungen sahen, sich schriftlich zu entschuldigen, unterstreicht die Ungeheuerlichkeit Ihres Verhaltens. Und dient als Beweis für Ihre Fahrlässigkeit und Ihr Schuldbewusstsein“, heißt es in dem Schreiben.

Abbruch der Versorgung und fehlende Nachsorge

Der Anwalt sagt, Connelly habe Wests verletzlichen Zustand ausgenutzt, um ihm angeblich 50.000 Dollar pro Monat für die „kontinuierliche Versorgung“ mit Lachgas und damit verbundenen Dienstleistungen in Rechnung zu stellen. In dem Brief behauptet der Anwalt, Connelly habe seine Dienste dann abrupt eingestellt, nachdem er die angebliche Sucht „gefördert“ habe, weil „die Aufmerksamkeit zunahm“. In dem Brief wird behauptet, Connelly habe die Pflicht gehabt, dafür zu sorgen, dass West Hilfe bekam.

Anwalt wirft rücksichtsloses Verhalten und Vernachlässigung vor

„Sie haben es versäumt, dafür zu sorgen, dass Ye eine medizinische Nachsorge, Entgiftung oder Überweisung an Spezialisten erhielt, um die Lachgasabhängigkeit und die neurologischen Schäden zu behandeln, die Sie fahrlässig, rücksichtslos oder wissentlich verursacht haben“, heißt es in dem Brief. „Ye erlitt aufgrund Ihrer Handlungen eine schwere Verschlechterung seiner psychischen Gesundheit. Er litt unter zunehmender Verwirrung, Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und Depressionen.“

Auswirkungen auf Ehe und mentale Gesundheit

In dem Brief heißt es, dass West medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat. Oder plant, sich einer Entgiftung und Genesung zu unterziehen. Und dass die Lachgasabhängigkeit für „erhebliche finanzielle Verluste“ und Probleme in der Ehe des Paares verantwortlich gemacht wird. „Aufgrund der Verletzungen, die Sie Ye zugefügt haben, wurde Frau Censori während der Zeit seiner Verletzung und Genesung der Gesellschaft, der Unterstützung, der Dienste und der ehelichen Beziehung ihres Mannes beraubt“, heißt es darin.

Censori fordert Entschädigung für Ehebruch durch Verletzungen

In dem Schreiben wird Connelly aufgefordert, seine Berufshaftpflichtversicherung zu benachrichtigen, damit „diese einen Anwalt beauftragen und an den Gesprächen zur Lösung des Falls teilnehmen kann“. Cherkasky vertritt West und Censori zusammen mit Katie Cherkasky, seiner Partnerin und Ehefrau.

Kanye Wests Absturz: Vom Star zur umstrittenen Figur