John Legend: Neues Album „Bigger Love“ soll sehr, sehr sexy werden

Sänger Win Butler hat auf Instagram bestätigt, dass Arcade Fire tatsächlich an einem neuen Album arbeiten. Bis dieses erscheint, kann es aber noch eine Zeit dauern.

Nach mehreren spekulativen Social-Media-Posts in den vergangenen Wochen, haben Arcade Fire nun letztendlich die Katze aus dem Sack gelassen: In einem neu veröffentlichten, handgeschriebenen Brief auf Instagram bestätigte Sänger Win Butler, dass die Band tatsächlich an einem neuen Album arbeitet. In dem Brief schreibt Butler, dass er und seine Ehefrau Régine Chassagne schon „seit einigen Jahren am Schreiben daran sind“, und dass die Band bereits „ein paar Monate mit der Aufnahme des neuen Materials beschäftigt war“, als das Coronavirus erstmals ausbrach. Obwohl ein großer Teil des Albums vor längerer Zeit komponiert wurde, soll es einen äußerst nahen Bezug auf die jetzige…