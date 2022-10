Morrissey: Neues Album mit Iggy Pop und Miley Cyrus

Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Morrissey hat seine neue Platte „Bonfire of Teenagers“ für Februar 2023 angekündigt. Darauf werden unter anderem Miley Cyrus und Iggy Pop sowie Flea und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers zu hören sein. Die Tracklist sowie die ersten Aufnahmen zu einigen Songs gibt es weiter unten.

Das 14. Studio-Werk des Songwriters und Ex-Smiths Frontmanns wurde von Andrew Watt in Los Angeles produziert.

Die ersten Live-Mitschnitte zu „Bonfire of Teenagers“





„Bonfire of Teenagers“-Tracklisting

I Am Veronica Rebels Without Applause Kerouac’s Crack Ha Ha Harlem I Live in Oblivion Bonfire of Teenagers My Funeral Diana Dors I Ex-love You Sure Enough The Telephone Rings Saint In a Stained Glass Windo

Morrissey geht auf Tour

Von November 2022 bis April 2023 befindet sich Morrissey auf Tournee durch Amerika. Unsere Review zu seinem noch aktuellen Werk „I Am Not a Dog on a Chain“ (2020) gibt es HIER.