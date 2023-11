Moses Pelham hat zwei letzte Konzerte angekündigt – Infos zu den Tickets

Moses Pelham hat nicht nur sein finales Studioalbum „Letzte Worte“ angekündigt, sondern mit ihm auch zwei letzte Gigs. Diese finden am 20. und 21. Dezember 2024 in Frankfurt am Main statt. Danach wird sich der Rapper aus der Musikbranche zurückziehen. Tickets für die letzten Shows werden schon bald erhältlich sein – alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„So viel, das ich noch mit euch teilen möchte“

„Mir scheint dieser Zeitpunkt nun gekommen zu sein. So arbeite ich an meinem finalen Album, das den Titel „Letzte Worte“ tragen wird und dessen Veröffentlichung für Herbst nächsten Jahres geplant ist. Da ist so viel, das ich noch mit Euch teilen möchte und ich glaube, dass es gut ist, das jetzt zu tun, wie man so schön sagt, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte“, sagt Pelham zu seiner finalen Platte auf seiner Instagram-Seite. Wann genau der Tonträger erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Seine letzten Live-Auftritte sind allerdings schon datiert. Am 20. und 21. Dezember 2024 wird der Künstler das letzte Mal in seiner Heimat Frankfurt am Main auf der Bühne stehen. „Wenn Ihr wollt, wird es vielleicht noch ein paar Shows davor geben, aber am 21. Dezember wird – 30 Jahre nach „Direkt aus Rödelheim“ – Feierabend sein“, erklärte er dazu in seinem Social-Media-Posting.

Wo bekomme ich Tickets? Wann bekomme ich Tickets?

Tickets für die letzten beiden Shows werden schon ab Montag, den 20. November, um zehn Uhr erhältlich sein. Diese bekommt ihr über Moses Pelhams eigene Website.

Wo genau die Shows in Frankfurt am Main stattfinden werden, steht noch nicht fest, daher kann noch nicht gesagt werden, wie viele Karten erhältlich sein werden. Zudem ist auch der Preis für die Tickets bisher unbekannt.

Diese Termine stehen euch zur Auswahl:

20. Dezember 2024 – Frankfurt am Main

21. Dezember 2024 – Frankfurt am Main (sein finales Konzert)