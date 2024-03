Hier stellt Mick Jagger seine „Moves Like Jagger“ unter Beweis

Mick Jagger hat in einem Video bewiesen, dass er seine ekstatischen Tanz-Bewegungen auch noch im Alter von 80 Jahren voll drauf hat. Als er eine Band den Song „Moves Like Jagger“ von Maroon 5 und Christina Aguilera beim „Mustique Blues Festival“ in der Karibik spielen hört, tanzt der Sänger drauflos und macht damit dem Songtitel alle Ehre.

Jaggers Sohn findet es peinlich

„Papa, du bist so peinlich“, müssen sich wahrscheinlich viele Eltern von ihren Kindern anhören lassen, wenn sie ausgelassenen in der Öffentlichkeit tanzen. Auch Musik-Legende Mick Jagger bleibt davon nicht verschont. So kommentiert sein Sohn Lucas unter dem Post: „Daddy, wer hat dich dazu angestiftet?“ Die restlichen Kommentare der Fans fallen jedoch positiver aus. So schreiben einige: „Er hat’s noch drauf!“ und nennen den Sänger auch deswegen eine Legende.

Dass Jagger den Song einfach zum Tanzen findet, hat er nicht erst mit seinem neusten Instagram-Post bewiesen. Erst neulich hat der Sänger dem Sender „BBC“ im Interview verraten, dass er den Song sogar gerne selbst geschrieben hätte. So sagt er: „Ich wünschte, ich hätte ihn selbst geschrieben. Aber wäre das nicht seltsam? Der Song ist nicht wirklich wie ein Maroon 5-Song, also sind sie wahrscheinlich genauso überrascht von dem Erfolg, wie ich es bin. Er ist sehr eingängig. Er ist lustig. Das Einzige ist, dass es mich unter Druck setzt, wenn ich tanzen gehe!“

Warmtanzen für die Stones-Tour

Jaggers Tänze können zumindest die US-Fans bald auch wieder live erleben. Zwischen April und Juli spielen die Rolling Stones 16 Konzerte in den Staaten. Jaggers karibische Tanzeinlage könnte ein Teil seiner Tour-Vorbereitungen sein. So sagt er gegenüber der „DPA“ im Interview: „Wenn ich weiß, dass ich Konzerte geben werde, dann gehe ich tanzen. Dann muss ich in ein Tanzstudio gehen und ein Workout machen, ein Tanztraining, um dranzubleiben.“ Während es auf der Bühne also wieder gewohnt energisch zugehen könnte, ist die Band Backstage anscheinend etwas ruhiger geworden. So berichtet Darryl Jones, der die Band live als Bassist unterstützt, dass sie ihre früheren Rider überarbeitet hätten und nun nur noch viel Essen, aber keine Spielhallen mit Arcarde-Automaten mehr im Backstage haben wollen würden.

Termine für eine Europa-Tournee wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Zuletzt war die Band 2022 auf ihrer „Sixty“-Tour für drei Konzerte in Deutschland.