MRCY live im Quasimodo in Berlin – Tickets und Vinyl gewinnen

Der Vorverkauf für die Tickets des MRCY-Konzerts im Berliner Club Quasimodo hat bereits begonnen. Zu hören sein wird eine einzigartige Mischung aus groovigen Afro-Beats, Jazz-Soul-Elementen und psychedelischen Sounds.

ROLLING STONE verlost 1×2 Tickets. Es ist die perfekte Gelegenheit, das Soul- & R&B-Duo auf seiner Headliner-Tour live zu erleben (eine weitere gibt es beim ROLLING STONE Beach!). Zudem gibt es auch das neue Album „Volume 2“ auf Vinyl zu gewinnen.

„Volume 2“ von MRCY: Emotional und direkt

MRCY – bestehend aus Produzent Barney Lister und Sänger Kojo Degraft-Johnson – geht in diesem Herbst auf Europa-Tour. Neben zwei Shows in Berlin spielen sie auch in Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam und Paris.

Am 30. Mai 2025 erschien ihre zweite Platte unter dem schlichten Titel „Volume 2“, die acht textlich und musikalisch starke, gefühlsbetonte Tracks enthält. Während ihr Debütalbum „Volume 1“ vor allem Kojos Gesang und Barneys Produktionskünste hervorhob, legt „Volume 2“ den Fokus auf tiefere Themen der heutigen Zeit sowie auf Selbstentdeckung und Heilung.

So hinterfragen sie in ihrem Song „Man“ das gesellschaftlich, oft patriarchal geprägte Männlichkeitsbild: „Tell me, what kind of man am I?“ Zu den Hintergründen des Songs erklärt Barney: „Veränderung ist eine kollektive Anstrengung, und wir müssen zusammenkommen, um neu zu definieren, was es bedeutet, ein Mann zu sein.“

Oftmals mit Marvin Gaye verglichen, bleibt ihr Sound dennoch von ganz eigenen Ansprüchen geprägt. Sie verbinden Elemente aus R&B, Jazz und Soul mit alternativen Einflüssen aus Dub, Trance und Afrobeat.

Aufgewachsen mit der lokalen Soundsystem-Kultur in Yorkshire, produzierte Barney später für Olivia Dean und Rina Sawayama. Kojos musikalischer Hintergrund liegt vor allem im Gospel und in der kirchlichen Musik. Zudem machte er sich in der Londoner Jam-Szene einen Namen und sang bereits für Little Simz, Cleo Sol und Jungle.

Kennengelernt haben sich die beiden 2021, nachdem Barney durch ein Video einer Live-Performance von Kojo auf ihn aufmerksam wurde und ihn in sein Studio in Brixton einlud.

Von Anfang an am Durchstarten

Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums wurden MRCY als „Rising Star“ der Rolling Stone UK Awards nominiert. Es folgte die Ernennung zu einer der „DIY’s Class of 2025“ des DIY Magazine. Außerdem unterstützte MRCY 2024 die US-amerikanische Soulgruppe Black Pumas auf ihrer Tour. Auch auf Festivals wie dem All Points East und dem Pitchfork Paris war das Duo im Line-up vertreten. Tickets für alle Konzerte ihrer aktuellen Tour sind über ihre Website erhältlich.

So kann man teilnehmen

Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Name, Adresse und Telefonnummer. In der Betreffzeile bitte das Stichwort „MRCY“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 20. November 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!