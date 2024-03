MRCY: Neue Single „Flowers In Mourning“ hören

MRCY ist das gemeinsame Musikprojekt von Produzent Barney Lister (Obongjayar, Joy Crookes und Olivia Dean) und dem Sänger Kojo Degraft-Johnson. Sie teilen die Vision eines zeitgemäßen Souls, der gleichsam an Marvin Gaye erinnert und an die spektakulären Klänge von Sault heranreicht.

„Flowers In Mourning“, ihre zweite Single nach „Lorelei“, ist eine Hommage an Afrobeat, und verbindet das kulturelle Erbe des in Ghana geborenen Sängers mit dem Einfluss von Dub und Northern Soul (was wiederum Musikstile sind, mit denen Barney aufgewachsen ist. Das Lied handelt von Liebe und Verlust.

„Am Anfang ist meine Mutter zu hören, die ein Lied singt, das meine Großmutter für meine Familie als eine Art lustigen Reim für die Kinder geschrieben hat“, sagt Degraft-Johnson. „Meine Großmutter ist nicht mehr unter uns, und wenn ich an sie denke, empfinde ich eine Mischung aus Freude und Traurigkeit. In ‚Flowers In Mourning‘ geht es auch um den Verlust von Dingen, die einem Frieden gegeben haben, und es deutet auch an, dass Dinge in unserer Umgebung erst dafür sorgen, dass wir uns beschissen fühlen.“

Wer die musikalische Energie von MRCY in Aktion sehen will, kann dies bereits in wenigen Tagen tun. Das Duo tritt als Support der Black Pumas in Hamburg, Berlin und Köln auf.

MRCY als Vorband bei Black Pumas