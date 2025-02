Tom Jones live: Tickets, Termine, Vorverkauf

Tom Jones kommt im Juli und August 2025 für vier Konzerte nach Deutschland. Name der Tournee: „Defy Explanation“. Zwischen dem 16 Juni und 22. Juli gastiert der 84-jährige Sänger in Stuttgart, Berlin, Baden-Baden und Bremen. Der Presale beginnt am 26. Februar 2025.

Tom Jones

Defy Explanation

Mo. 16.06.2025 Stuttgart Porsche Arena

Mi. 18.06.2025 Berlin Tempodrom

Do. 17.07.2025 Baden-Baden Festspielhaus

Di. 22.07.2025 Bremen Seebühne

Telekom Prio Tickets:

Mi., 26.02.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.02.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 28.02.2025, 10:00 Uhr

www.livenation.de/tom-…ts-adp1152

Wir berichteten zuletzt:

Tom Jones: Rugby-Verband verbietet „Delilah“ im Stadion

Der walisische Rugby-Verband hat den Pophit „Delilah“ von Tom Jones verboten. Chöre dürften den Titel nicht bei den kommendem Spielen des Six-Nations-Turnier singen, berichten britische Medien.

Der Grund dafür sei der Liedtext. Jones besingt darin einen Mann, der seine untreue Partnerin mit einem Messer bedroht und angreift. Das könnte Zuschauer verstören, so der Sprecher des Principality-Stadions in Cardiff, in dem sämtliche Heimspiele der walisischen Mannschaft ausgetragen werden. Man verurteile „häusliche Gewalt jeglicher Art“.

Bereits 2015 verbot die Welsh Rugby Union, „Delilah“ über die Lautsprecher zu spielen. Chöre und Zuschauende stimmten den Titel bisher weiterhin an. Auslöser für das Verbot könnten Negativschlagzeilen sein, in denen dem Verband eine „toxische Kultur“ vorgeworfen wurde. Präsident Steve Phillips trat deswegen sogar zurück. Die Union kündigte unabhängige Untersuchungen an.

Rugby-Fans sind über die Entscheidung verärgert. Der walisische Rugby-Profi Louis Rees-Zammit twitterte verständnislos: „All die Dinge, um die sie sich kümmern müssen, und dann machen sie das zuerst…“

Jones äußerte sich bisher nicht zu dem aktuellen Verbot. In der Vergangenheit verteidigte er sein Lied. Es sei nicht politisch. „Es ist über einen Mann, der die Kontrolle verliert“, so der 82-Jährige. Den Song dürfe man nicht wörtlich nehmen. „Ich habe beim Singen nicht gedacht, dass ich der Mann bin, der das Mädchen umbringt. Ich habe eine Rolle gespielt“, erklärte er.