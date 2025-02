Neil Young and the Chrome Hearts: Drei Live-Termine für Deutschland

Neil Young geht mit seiner neuen Band The Chrome Hearts auf Tour: Gemeinsam mit Spooner Oldham (Farfisa-Orgel), Micah Nelson (Gitarre, Gesang), Corey McCormick (Bass, Gesang) und Anthony LoGerfo (Schlagzeug) wird der Musiker auch in Deutschland zu sehen sein. Die Setlist verspricht eine Mischung aus Klassikern, neuen Songs und ausgedehnten Jam-Sessions – genau das, wofür Young seit Jahren steht.

Die neue Single „Big Change“ gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf das musikalische Programm der Tour. Doch Young betont, dass die Konzerte mehr sein sollen als nur Nostalgie: „Musik vereint! Wir kommen zusammen, um den Sommer der Demokratie zu feiern“, schrieb er auf seiner Website.

Neil Young hat wieder Kraft getankt

Nach dem Abbruch seiner letzten Tour mit Crazy Horse im vergangenen Jahr sind das hervorragende Neuigkeiten für die Fans. Young hatte 2024 offen darüber gesprochen, dass er sich schlicht nicht mehr in der Lage fühlte, weiterzumachen: „Eines Morgens wachte ich im Bus auf und sagte mir: ,Ich kann das nicht mehr, ich muss aufhören.‘ Mir wurde übel, wenn ich daran dachte, auf die Bühne zu gehen. Mein Körper sagte mir: ,Du musst aufhören.‘ Und so hörte ich auf meinen Körper.“

Mit neuer Energie und neuer Band kehrt der Musiker nun zurück: Erste Live-Auftritte mit den Chrome Hearts zeigten eine spielfreudige und fokussierte Gruppe, die das Beste aus Youngs Repertoire herausholt.

Der Tourauftakt findet am 18. Juni in Schweden statt, bevor es durch Europa und Großbritannien geht. Auch in Deutschland stehen drei Termine an.

Neil Young And The Chrome Hearts: Die Live-Termine für 2025

03.07. Berlin, Waldbühne

04.07. Mönchengladbach, Sparkassenarena

08.07. Stuttgart, Canstatter Wasen

Tickets sind ab dem 25. Februar 2025 im Rahmen eines exklusiven 48-stündigen Vorverkaufs für Mitglieder der Neil Young Archives erhältlich. Der offizielle Vorverkauf startet am 04. März 2025.