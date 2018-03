Nach dem Tod von Tom Petty: Gibt es eine Heartbreakers-Reunion?

Fast ein halbes Jahr nach dem Tod Tom Pettys ist die Trauer um den amerikanischen Songwriter nach wie vor nicht verwunden. Petty verstarb im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Medikamentenüberdosis.

Weiterlesen Tom Petty: Autopsie-Bericht liefert erschütternde Wahrheit Der 66-Jährige starb an einer versehentlichen Überdosis Schmerzmittel. Das dokumentiert der nun veröffentlichte Autopsie-Bericht. Benmont Tech, der ehemalige Keyboarder von Tom Petty And The Heartbreakers, sorgte nun mit der Ankündigung eines Konzerts in Los Angeles für sehnsuchtsvolle Gerüchte, dass sich die Band nun noch einmal wiedervereinen könnte.

Nur eine Woche vor seinem Tod spielte Tom Petty seinen letzten Auftritt mit den Heartbreakers im berühmten Hollywood Bowl. Letztes Jahr war die Band Headliner des British Summer Time Festivals im Hyde Park – und damit auch voll im Saft.

Der Gig wird als „Benmont Tench and (hopefully!) Friends“ angekündigt, was natürlich bei vielen Fans sofort die Frage nährte, wer diese Freunde sein könnten. Was läge da näher als die Anwesenheit einiger Heartbreakers-Kollegen?

Auf Twitter wurde Tench nach den Gerüchten um eine Reunion befragt und beendete dort die Diskussionen (und Hoffnungen) mit einem Tweet relativ schnell. „Auf keinen Fall“, schrieb er. „Es heißt, dass ich hoffe, dass einige meiner Freunde auftauchen, um mitzuspielen, aber wer weiß? Es bedeutet auf jeden Fall, dass keine Heratbreakers dabei sein werden.

Absolutely not. It means I hope some of my friends show up to play along, but who knows? It definitely does not mean any Heartbreakers. https://t.co/YNpDKVnU1N

— benmont tench III (@benchten) March 16, 2018