Hier sehen: Tom Petty spielt sein letztes Konzert + Setlist

Am Montag (02. Oktober) ist Tom Petty in einem Krankenhaus verstorben. Zuvor hatte er einen Herzstillstand erlitten. Nur wenige Tage zuvor spielten Tom Petty & The Heartbreakers noch ihre letzte Show der Jubiläums-Tour rund um das 40. Bühnenjubiläum. Mehrfach hatte der Sänger mitgeteilt, dass es wohl seine letzten Konzerte sein würden. Und was für welche waren es!

Weiterlesen Zum Tod von Tom Petty: Essay von “Ehren-Heartbreaker” Stevie Nicks Für unsere Reihe der 100 größten Musiker aller Zeiten schrieb die Fleetwood-Mac-Sängerin und gute Freundin von Tom Petty, was sie so sehr an dem Musiker liebte. Die letzte Show von Tom Petty am 25. September im Hollywood Bowl in Hollywood enthielt noch einmal in einem Set von 18 Songs alle bedeutsamen Tracks, die der Musiker in seiner Karriere gelungen sind – darunter auch „Mary Jane’s Last Dance”, „I Won’t Back Down“ und seinen vielleicht größten Hit „Free Fallin’“.

„American Girl“ – so viel ist nun auch traurige Gewissheit – ist das letzte Lied, das Tom Petty in seinem Leben live gespielt hat.

Setlist