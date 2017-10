Herzstillstand: Tom Petty ist tot

US-amerikanische Medien berichten, dass Tom Petty im Alter von 66 Jahren gestorben ist. In seinem Zuhause in Malibu soll der Musiker am Sonntagabend einen Herzstillstand erlitten haben. Seine Atmung hatte zum Zeitpunkt der Erste-Hilfe-Maßnahmen bereits ausgesetzt.

Der Frontmann von Tom Petty and The Heartbreakers war daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort konnten die Ärzte allerdings keine Gehirnfunktionen mehr feststellen, weshalb entschieden wurde, die lebenserhaltenden Geräte nun abzuschalten.