Nach geplantem Terroranschlag: So reagieren die Swifties

An den Ästen der Bäume und Sträucher, die die Corneliusgasse in Wien säumen, hängen mit Perlen verzierte Freundschaftsarmbänder. Hunderte von Taylor-Swift-Fans sind im Vorfeld der Eras-Tournee, die diese Woche in Österreich Halt macht, durch die enge Gasse gezogen.

Die Corneliusgasse wurde als eine Art New Yorker Cornelia Street bezeichnet – ein fester Bestandteil des Swift-Universums – und wurde schnell zu einem Pflichtbesuch für einheimische und ausländische Fans, die hier vorbeikamen, um Armbänder abzuholen. Heute wimmelte es nur so von ihnen. Die Swifties hatten gehofft, nur wenige Kilometer entfernt im Ernst-Happel-Stadion singen, tanzen und Freundschaftsarmbänder tauschen zu können – doch alle drei in der Stadt geplanten Auftritte der Eras-Tour wurden abgesagt, nachdem die Behörden zwei österreichische Jugendliche festgenommen hatten, die beschuldigt wurden, einen Terroranschlag auf das Stadion geplant zu haben. In einem Moment der Angst verwandelten die Fans den Tauschbaum in ein Herzstück für die Gemeinschaftsfindung.

„Ich wusste bereits von der Corneliusgasse in Wien und hatte vor der Show geplant, sie zu besuchen. Ich hätte nie gedacht, dass dies meine einzige Chance sein würde, Freundschaftsarmbänder zu tauschen“, erzählt Swift-Fan Emilia Striano, 23, dem Rolling Stone. Am Dienstag flog Striano für die Tournee von Mailand nach Wien und war in ihrem Hotelzimmer, als sie die Nachricht erhielt, dass die Shows abgesagt worden waren. „Ich machte mich gerade bettfertig und bekam ständig Nachrichten von Freunden, die mir sagten, ich solle aufpassen und vorsichtig sein“, erinnert sie sich. „Zuerst konnte ich nicht glauben, was passiert war: Ich hatte mehr als ein Jahr lang gewartet und alles geplant, Outfits vorbereitet und Freundschaftsarmbänder gemacht.“

„Mischung aus Traurigkeit und Enttäuschung, aber auch ein Gefühl der Erleichterung“

Striano empfand eine Mischung aus Traurigkeit und Enttäuschung, aber auch ein Gefühl der Erleichterung, dass der Plan aufgedeckt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Die 19 und 17 Jahre alten Verdächtigen, die verhaftet wurden, hatten angeblich geplant, entweder am Donnerstag oder am Freitag, den ersten beiden Tagen der Eras-Tournee in Wien, einen Anschlag zu verüben. In der Wohnung des 19-Jährigen, der sich den Behörden zufolge von ISIS inspirieren ließ, wurde Material gefunden, das zum Bau einer Bombe verwendet werden könnte. Laut Associated Press erklärte der Leiter der österreichischen Direktion für Staatssicherheit und Nachrichtendienst, Omar Haijawi-Pirchner: „Sein Ziel war es, sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten.“ So wie die Swifties monatelang vor ihren Auftritten Pläne schmiedeten, begannen die Verdächtigen Berichten zufolge im Juli mit der Ausarbeitung ihrer eigenen Pläne.

„Ich war wütend, weil ich mich ein Jahr lang auf das Konzert gefreut habe und es definitiv einer der Höhepunkte gewesen wäre. Dann kommen zwei junge, hasserfüllte Erwachsene und beschließen, unsere Werte anzugreifen, die diese Gemeinschaft seit Jahrzehnten aufgebaut hat: die Freiheit, zu sein, wer wir sein wollen, das Selbstvertrauen, für die Rechte von Frauen, queeren Menschen und Minderheiten im Allgemeinen zu kämpfen“, sagt Tobias Euler-Rolle, 23, der sich heute ebenfalls in der Corneliusgasse versammelt hat. „Das Konzert selbst und die Community sind ein so sicherer Raum für alle … Was mich diese Erfahrung auch gelehrt hat, ist, dass man nichts für selbstverständlich halten sollte. Innerhalb von Stunden kann sich alles ändern, und deshalb sollten wir jeden Moment, den wir haben, genießen und feiern.“

„Überall Swifties, laute Musik und viel gute Energie“

Das scheint auch die Devise der Swifties gewesen zu sein, die nach der Absage auf den Straßen Wiens Gemeinschaft suchten. Auf Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, sind Hunderte von Fans zu sehen, die mit der gleichen Leidenschaft, die sie im Stadion an den Tag legen wollten, Lieder aus Swifts gesamter Diskografie singen. „Ich bin am Nachmittag hingegangen und hätte nicht gedacht, dass das eine richtige Veranstaltung wird: Überall Swifties, laute Musik und viel gute Energie – genau das, was jeder nach so einer traurigen Nachricht brauchte“, erzählt Striano. „Mit den Fans dort zu sein, war ein unglaubliches Gefühl, und es zeigt, was es wirklich bedeutet, ein Swiftie zu sein. Das Publikum bestand aus Fans aller Altersgruppen, einschließlich Kindern und sogar Großvätern“, so Euler-Rolle. „Es fühlte sich an wie eine Mini-Version der Eras-Tour, auch wenn das ein schwacher Trost ist“, bemerkt er.

Hinzu kommt, dass es sich bei der improvisierten Veranstaltung – die teilweise erst am späten Mittwochabend, wenige Stunden nach Bekanntwerden der Absage, begann – nicht um eine reguläre Veranstaltung handelte. Für Fans und Zuschauer gleichermaßen schien die Entscheidung, sich weniger als 24 Stunden nach Bekanntwerden eines vereitelten Terroranschlags in einer Hunderte von Menschen umfassenden Menge zu versammeln, bestenfalls unlogisch und schlimmstenfalls unglaublich gefährlich. „Ich muss ehrlich sein: Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber als wir überall Polizei sahen, fühlten wir uns sicherer“, sagt Striano. „Natürlich bestand immer noch ein gewisses Risiko, aber das war genau das, was jeder in diesem Moment brauchte – vor allem Menschen, die aus der ganzen Welt kamen.“

Silvia Sena, 37, kam diese Woche aus dem mehr als 5.000 Meilen entfernten Seattle in Wien an. Als begeisterte Reisende sah sie die Show als Chance, Swift zu sehen, aber auch eine Stadt zu erkunden, die sie noch nicht besucht hatte. Sena hatte ursprünglich erwogen, letzte Woche an der Eras-Tour in Warschau, Polen, teilzunehmen, sich dann aber für Wien entschieden, weil es ihr sicherer erschien. Über die Ironie dieser Aussage muss sie lachen. „Ich bin ganz allein hierher gekommen“, sagt sie. „Es ist super sicher, aber die Gefahr kennt keine Grenzen. Wenn die Leute dich im Visier haben, spielt das keine Rolle.“

Als gebürtiger Wiener kann sich Euler-Rolle nicht an viele Momente erinnern, in denen er sich über eine Bedrohung dieses Ausmaßes in der Stadt Sorgen gemacht hat. Aber der nächste Vorfall, an den er sich erinnern kann, ereignete sich erst letztes Jahr. Im Juni 2023 verhaftetendie österreichischen Behörden drei Verdächtige, die angeblichmit der extremistischen Gruppe Islamischer Staat in Verbindung standen und einen Anschlag auf die Vienna Pride planten. „Obwohl ich der Meinung bin, dass wir keine Angst haben und unseren Lebensstil einschränken sollten – denn das ist genau das, was sie wollen – und wir sollten trotzdem zu solchen Konzerten gehen, fühlt es sich beängstigend an, dass es fast passiert wäre“, sagt Euler-Rolle.

„Wir lassen uns davon nicht entmutigen“

Swift hat sich bisher noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Videos von dem Treffen in Wien werden auf Instagram, X (früher Twitter) und TikTok mit dem Hashtag #WeLoveYouTaylor versehen.

In der Zwischenzeit kommen die Swifties zusammen, um ihre Angst zu überwinden und Gemeinschaft zu finden. „Ich bin dankbar, in einer so liebevollen und starken Gemeinschaft zu sein, die sich von dem, was passiert ist, nicht einschüchtern lässt. Ich denke, das ist eine starke Botschaft an die Welt: Wir werden uns nicht ändern oder das, was uns wichtig ist, wir werden unsere Werte und unseren Lieblingskünstler nicht ändern“, fügt Euler-Rolle hinzu. „Wir lassen uns davon nicht entmutigen. Wir zeigen der Welt, dass wir in Einigkeit und Liebe gestärkt zurückkommen, indem wir uns in diesen schweren Zeiten gegenseitig unterstützen.“ (Larisha Paul)