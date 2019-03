Nach Tod von Luke Perry: „Riverdale“ wird gestoppt

Am selben Tag, an dem Fox die Neuauflage der TV-Serie verkündete, wurde der Schauspieler Medienberichten zufolge in ein Krankenhaus eingeliefert.

>>> Update: Luke Perry ist verstorben. Sorge um „Beverly Hills, 90210“-Darsteller Luke Perry! Laut BBC-News musste der TV-Star am Mittwoch (27. Februar) offenbar wegen eines Schlaganfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Am gleichen Tag gab der Sender Fox bekannt, dass es eine Neuauflage der TV-Serie geben wird. Der 52-Jährige befinde sich zwar nicht im Koma, werde aber weiterhin in der Klinik behalten und unter Beobachtung stehen, so ein Sprecher des Schauspielers. Weitere Details zu Perrys Gesundheitszustand wollte er aber nicht bekanntgeben. Keine Lust auf Remake In der Neuauflage der Kultserie, die diesen Sommer erscheinen soll, wollte Perry nicht mehr mitspielen.…