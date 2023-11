Nach „Wetten dass..?“: Thomas Gottschalk feiert Geburtstag mit Disney

Nur eine Woche nach Thomas Gottschalks „Wetten dass..?“-Abschied ist der Showmaster wieder in einer Samstagabend-Show zu sehen: Am 2. Dezember zur Primetime moderiert Gottschalk „Disney 100 – Die große Jubiläumsshow“ gemeinsam mit Victoria Swarovski. Um 20.15 Uhr ist die Sendung bei RTL zu sehen.

Was gibt es von RTL zum 100. Geburtstag von Disney?

Mit ihrer Moderation „führen uns Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski durch alle Jahrzehnte der Disney-Geschichte“, heißt es. Von der Erfindung von Mickey Mouse über den ersten Zeichentrickfilm „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ bis zu den neuen Blockbustern wie „Fluch der Karibik“ oder „Avatar: The Way of Water“, mit anderen Worten: In der Jubiläumsshow soll Disneys gesamtes Werk gefeiert werden.

Empfehlung der Redaktion Wie sich Disney ohne Zeichentrick fast selbst ruiniert hätte

Neben dem Moderatoren-Duo betreten auch Stars wie Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael „Bully“ Herbig, Riccardo Simonetti und Palina Rojinski die Bühne. Natürlich haben auch Micky und Minnie Maus einen Auftritt und sind als Ehrengäste mit von der Partie.

Empfehlung der Redaktion Neu auf Disney+: Das sind die wichtigsten Neuerscheinungen im November 2023

Die Show kann nicht gestreamt werden, sondern läuft nur um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Disneys eigenem Streaming-Anbieter „Disney+“ gibt es jedoch anlässlich des 100. Geburtstags viele Specials.

Kein Disney ohne Musik

Ein echter Disney-Film braucht Musik – das wissen wir alle. In der Jubiläumsshow gibt es die musikalischen Klassiker der Disney-Geschichte. Unter anderem singen Yvonne Catterfeld und Tom Beck zur Eröffnung ihre Interpretation von „Beauty and the Beast“ und Alexander Klaws performt „Dir gehört mein Herz“ aus dem Musical „Tarzan“.

Den neuesten Disney-Animationsfilm „Wish“ gibt es ab dem 30. November im Kino zu sehen.