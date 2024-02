Sie tun es wirklich! Remake von „Die nackte Kanone“ kommt

In den 80er Jahren gaben ZAZ, also Jim Abrahams und die Brüder David und Jerry Zucker, vor, wie origineller Klamauk auszusehen hatte. Nach „Kentucky Fried Movie“ und „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ gelang mit der Polizeifilm-Parodie „Police Squad“ (Die nackte Pistole) ein Serien-Hit, der schließlich unter dem Titel „Die nackte Kanone“ auch zu einer beißend komischen Kino-Trilogie geführt werden konnte.

In der Hauptrolle blieb damals Leslie Nielsen als schusseliger und zugleich überernster Lt. Frank Drebin im Slapstick-Gewitter stets Herr der Lage. Ihm zur Seite standen Witze im Sekundentakt und ein Cast, der bis heute legendär ist: Priscilla Presley, Ricardo Montalbán, George Kennedy und O. J. Simpson.

Der Kanadier Nielsen verstarb 2010 – und wird deshalb leider keine Nebenrolle in einem Reboot der Reihe erleben, das laut „Deadline“ im kommenden Jahr auf die große Leinwand kommt.

Kann Liam Neeson auch Frank Drebin?

Der Kinostart steht bereits fest: 18. Juli 2025. Liam Neeson wird die Rolle von Drebin übernehmen. Im netz gibt es unterschiedliche Ansichten, ob der Ire das auch hinbekommen wird, schließlich liegt ihm zwar Komödie, doch auf gepflegten Schwachsinn war er bisher nicht programmiert.

Ob es sich wieder um eine Komödie handeln wird, die vor allem auf Kalauer setzt oder doch andere Akzente gesetzt werden, ist noch unklar.Regie führt Akiva Schaffer, der jede Menge „Saturday Night Live“-Erfahrung mitbringt und mit der Sketch-Truppe The Lonely Island Erfolge feierte. Zuletzt inszenierte er den Disnery-Live-Action-Film „Chip und Chap: Die Ritter des Rechts“.