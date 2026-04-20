Nancy Sinatra attackiert Trump für Frank-Sinatra-„My Way“-Video: „Eine Blasphemie“

Die Sängerin rechnet mit dem Präsidenten ab, der einen Clip ihres Vaters aus dem Jahr 1974 geteilt hatte.

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Nancy Sinatra und Trump Foto: Dave J Hogan/Getty Images; Jim Watson/AFP via Getty Images. All rights reserved.

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Nancy Sinatra hat Donald Trump dafür kritisiert, dass er am Wochenende auf Truth Social ein Video ihres Vaters Frank Sinatra postete, in dem dieser seinen Song „My Way“ von 1969 performt.

Am Samstag veröffentlichte der Präsident ohne erkennbaren Anlass einen Clip von Sinatra, der den Klassiker 1974 im Madison Square Garden sang. Eine Sinatra-Fans machte Nancy auf X darauf aufmerksam und schrieb: „Oh Gott, @NancySinatra wird darüber nicht glücklich sein. Trump steht für alles, wogegen Frank stand. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Gleichberechtigung und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung.“

Sinatra antwortete: „Das ist eine Blasphemie.“ Als ein weiterer Fan fragte, ob sie irgendetwas tun könne, um Trump daran zu hindern, den Song zu verwenden, entgegnete sie: „Leider nein. Die einzigen, die etwas unternehmen können, sind die Verlage.“

Rechte beim Verlag, nicht bei der Familie

Frank Sinatra nahm „My Way“ 1969 auf. Der Song ist eine englischsprachige Adaption des französischen Chansons „Comme d’habitude“, das von Jacques Revaux, Gilles Thibaut und Claude François geschrieben wurde. Die englische Version stammt von Paul Anka. Das bedeutet, dass die Rechte bei den Verlagen Because Music und Primary Wave Music Publishing liegen – nicht bei der Familie Sinatra. Im Laufe der Jahre haben auch Elvis Presley und Sid Vicious „My Way“ gecovert.

Dennoch ließ Sinatra, eine entschiedene Gegnerin der Trump-Administration, keinen Zweifel daran, wie sie darüber denkt. Sie teilte den Tweet eines Fans, der lautete: „Trump mag Sinatra vielleicht verehren – aber Sinatra konnte Trump nicht ausstehen.“

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Im Dezember reagierte Sinatra auf ein Video, das ICE-Beamte beim Schikanieren von Bauarbeitern zeigte, und schrieb: „Das ist nicht das Amerika meines Vaters. Es würde ihn zutiefst erschüttern. Trump liegt in so vielen Dingen so falsch.“ Als jemand kommentierte: „Dein Dad hätte Trump geliebt“, antwortete sie: „Mach erst deine Hausaufgaben, bevor du dich zum Narren machst. Mein Vater hat Trump VERABSCHEUT.“

Emily Zemler schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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Donald Trump Frank Sinatra Nancy Sinatra