„Papst Leo“ disst Donald Trump mit Kendrick-Lamar-Parodie

Warum hat Hollywood so viel Angst, Rom-Coms ins Kino zu bringen?

Was das Live-Nation-Urteil für Fans bedeutet und wie es weitergeht

Die „Late Show“ nahm am Donnerstagabend (16. April) den Streit zwischen Papst Leo XIV. und der Trump-Administration aufs Korn – mit einer Parodie auf Kendrick Lamars Diss-Track „Not Like Us“, in der der „Pontifex“ die Breitseite gegen das Weiße Haus richtet: „They not pious.“

„You got J.D. [Vance], I got J.C., though“, rappt der Show-Leo mit Chicagoer Akzent. „You keep Rubio, I ride around with the holy trio/I’m up in the Vatican, You’re still in denial/I’m the Holy See … you’re the holy senile.“ Und falls das noch nicht genug Schläge gegen Trump gewesen sein sollte, legte der Faux-pe noch einen drauf – ganz so wie Lamar es mit Drake auf „Not Like Us“ tat, mit einer handfesten Anschuldigung: „How many mentions of you in the Epstein files?/Certified bestie with that certified pedophile.“

Der Clip zeigt einen „senilen“ Trump, der mit einem Schwert tanzt, ausgelassen mit Jeffrey Epstein abhängt und schläft. „Seems like it’s past time you retired“, rappt Kendrick Leo. „Called Jesus a doctor, and it’s probably Alzheimer’s“, heißt es dazu über einer Einstellung von Trumps gruseligem, KI-generiertem Jesus-Bild. Am Ende ruft der Papst immer wieder „They not pious“, während der frischgebackene Katholik Vance sich bekreuzigt und Trump eine Bibel in die Kamera hält – und schließlich mit den Worten „We’re honoring Jesus Christ“ neben jemandem in einem kitschigen Osterhasenkostüm steht.

Donald Trumps Angriff auf Truth Social

Am Montag (13. April) hatte Trump auf Truth Social gegen den Papst gewettert. „Pope Leo is WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy“, schrieb der US-Präsident, als würde er einen Wahlkampf gegen den Pontifex führen. „Leo should get his act together as Pope, use Common Sense, stop catering to the Radical Left, and focus on being a Great Pope, not a Politician. It’s hurting him very badly and, more importantly, it’s hurting the Catholic Church!“

Auslöser waren Äußerungen des echten Leo – des ersten amerikanischen Papstes –, der Amerikas von Trump angeordneten Angriff auf den Iran verurteilte. „Gott segnet keinen Konflikt“, schrieb der Papst. „Wer ein Jünger Christi ist, des Friedensfürsten, steht niemals auf der Seite derer, die einst das Schwert schwangen und heute Bomben abwerfen. Militärische Aktionen schaffen keinen Raum für Freiheit oder Zeiten des #Friedens, der nur durch die geduldige Förderung des Miteinanders und des Dialogs zwischen den Völkern entsteht.“