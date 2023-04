„Napoleon“: Kinostart für neuen Film mit Joaquin Phoenix steht

Der seit 2020 angekündigte Film von Ridley Scott über Napoleon Bonaparte hat ein Startdatum. Das Apple-TV-Projekt mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als „Kaiser der Franzosen“ kommt am 22. November in die US-Kinos.

Empfehlung der Redaktion „Joker“-Star im Zweispitz: Erste Bilder von Joaquin Phoenix als Napoleon

Wann der Film anschließend bei Apple TV+ ins Programm aufgenommen wird, ist indes noch unklar. Der Streaming-Anbieter sicherte sich die Rechte 2021 mit dem Arbeitstitel „Kitbag“, der Film wurde aber dann nach dem französischen Herrscher benannt. Zusammen mit dem Starttermin wurde auch ein Foto der Dreharbeiten veröffentlicht, auf dem Phoenix während einer Schlacht-Szene auf einem Pferd zu sehen ist.

Für den Schauspieler und Scott ist es nach „Gladiator“ die zweite Zusammenarbeit nach einer über 20-jährigen Pause. Dort verkörpert Phoenix mit Commodus ebenfalls einen Kaiser.

Die Produktion für das Epos läuft seit Februar 2022, im Monat darauf wurde unter anderem in Großbritannien gedreht. An der Seite des Oscar-Preisträgers spielen Tahar Ramin den Politiker Paul Barras und Vanessa Kirby Joséphine de Beauharnais, Napoleons Ehefrau. Phoenix befindet sich derzeit ebenfalls in den Dreharbeiten für die „Joker“-Fortsetzung „Folie à Deux“. Das Musical mit Lady Gaga als Harley Quinn soll am 4. Oktober in den Kinos anlaufen.