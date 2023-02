Starttermin für Ridley Scotts „Gladiator 2“ steht fest

Der zweite Teil des 200er-Films „Gladiator“ von Ridley Scott soll am 22. November 2024 in den USA in die Kinos kommen, wie Paramount erklärte. Regie wird der inzwischen 85-jährige Scott führen, die Hauptrolle wird der Ire Paul Mescal übernehmen. Seit 2001 gab es immer wieder anhaltende Gerüchte über eine Fortsetzung des Epos.

2000 erschien „Gladiator“ und wurde seinerzeit für zwölf Oscars nominiert, von denen er fünf gewann. Darunter auch Russell Crowe als bester Hauptdarsteller in der Rolle des Feldherrn Maximus. Die Story des Films ist um den römischen Kaiser Commodus angesiedelt, die Fortsetzung wird etwa 25 Jahre nach ihrem Vorgänger spielen.

Zuletzt kamen 2021 mit „House of Gucci“ und „The Last Duel“ zwei Filme, bei denen Scott Regie führte, in die Kinos. Dieses Jahr soll ein Historiendrama mit Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte folgen. Dieser spielte in „Gladiator“ den Commodus.

Paul Mescal war zuletzt in „Aftersun“ zu sehen, wofür er als „Bester Hauptdarsteller“ bei den am 13. März stattfindenden Oscars nominiert wurde. Sein Durchbruch gelang ihm 2020 in der Serie „Normal People“.