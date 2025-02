Soll Neil Gaimans Komplizin sein: Wer ist Amanda Palmer?

Der Skandal um den britischen Schriftsteller Neil Gaiman umfasst seit kurzem auch seine Ex-Ehefrau Amanda Palmer. Gaiman und Palmer wurden am Montag (03. Februar 2025) in New York, Wisconsin und Massachusetts von ihrem ehemaligen Kindermädchen verklagt.

Der Vorwurf: Gaiman (der sich einer Reihe von ähnlichen Vorwürfen mehreren Frauen konfrontiert sieht) habe das Kindermädchen vergewaltigt und sexuell genötigt, Palmer habe sie Gaiman für die Vergewaltigungen zugeführt. Gaiman und Palmer weisen alle Vorwürfe zurück.

Wer ist Amanda Palmer eigentlich?

Amanda Palmer und The Dresden Dolls

Amanda Palmer ist freilich alles andere als eine Unbekannte. Die am 30. April 1976 in Boston geborene Musikerin wurde als Frontfrau und Songwriterin der Band The Dresden Dolls bekannt. Das im Jahr 2000 gegründete Duo, das neben Palmer aus dem Schlagzeuger Brian Viglione besteht, verband Rock und Punk mit Cabaret- und Theaterflair. Sie selbst nannten das „Brechtsches Punk-Cabaret“. Ihr Debütalbum „The Dresden Dolls“ erschien 2003 und enthielt den Song „Coin-Operated Boy“, mit dem Palmer und Viglione einen veritablen Hit landeten und international bekannt wurden. Die Band veröffentlichtezwei Studioalben (das letzte im Jahr 2006) und lag viele Jahre auf Eis. Seit 2023 tritt das Duo wieder in den USA auf.

Amanda Palmers Solo-Karriere

Seit 2008 ist Palmer vor allem als Solokünstlerin aktiv. Ihr Solo-Debütalbum „Who Killed Amanda Palmer“ erschien 2008. Ihr zweites Soloalbum nahm sie durch Spenden auf der Funding-Plattform Kickstarter auf. Insgesamt sammelte sie so 1,19 Millionen Dollar. Das Album „Theatre Is Evil“ erschien 2012. 2013 beschrieb sie ihre Erfahrungen in einem TED-Talk, im Folgejahr erschien ihr Buch „The Art of Asking“. Palmer setzt karrieretechnisch auf die Plattform Patreon, bei der sie Fans finanziell unterstützen und dafür spezielle Inhalte und exklusive Vorteile erhalten können. Palmer steht in engem Kontakt mit ihren Fans – und versucht somit, traditionelle Musikbusiness-Mechanismen zu umgehen.

Hochzeit mit Neil Gaiman

Amanda Palmer heiratete 2010 den britischen Autor Neil Gaiman, den sie 2008 während einer Veranstaltung in einer Buchhandlung in Edinburgh kennengelernt hatte. Das Paar bekam 2015 einen gemeinsamen Sohn namens Anthony. Gaiman und Palmer führten laut eigenen Angaben eine offene Beziehung. „Bei einem unserer allerersten Dates sprachen wir über Monogamie und darüber, dass keiner von uns ein Fan davon war. Seitdem führen wir eine offene Ehe. Funktioniert das? Hölle, ja! Die Vorstellung, bis ans Ende der Zeit nur mit einer einzigen anderen Person herumzumachen, war für mich immer furchteinflößend – und für Neil, denke ich, auch“, sagte sie in einem Interview mit The Times. Palmer und Gaiman ließen sich 2022 scheiden.

Zeit in Neuseeland

Als die Covid-19-Pandemie die Welt lahmlegte, befand sich Palmer gerade in Neuseeland. Ihr Sohn und sie blieben zweieinhalb Jahre dort. „Ich verstehe immer noch nicht ganz, was mit mir passiert ist“, erzählte sie im Interview mit ROLLING STONE und fuhr fort: „Ohne jeden Zweifel hat diese Erfahrung mein Leben verändert, das Leben meines Sohnes verändert und unsere Identitäten verändert.“ Mittlerweile wohnt Palmer wieder in den USA.

Kein Kommentar zu den Vorwürfen

Palmer zeigte sich laut einem Bericht von The Guardian „zutiefst beunruhigt“ über die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. Zu den aktuellen Anschuldigungen, die auch sie betreffen, äußert sie sich nicht. „Da derzeit laufende Sorgerechts- und Scheidungsverfahren stattfinden, kann ich mich öffentlich nicht dazu äußern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich in erster Linie Elternteil bin. Ich bitte in dieser Zeit um Privatsphäre“, schreibt sie auf Instagram.