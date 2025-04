Neil Gaiman fordert 500.000 Dollar von einer Klägerin

Neil Gaimans Ex Amanda Palmer weist Beteiligung an angeblichen Übergriffen zurück

Neil Gaiman hat laut Vulture eine Schlichtungsklage gegen eine der Frauen eingereicht, die ihn der sexuellen Nötigung beschuldigt hat. Der Autor fordert angeblich über 500.000 Dollar von Caroline Wallner wegen angeblichen Verstoßes gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung.

Wallner, eine geschiedene Mutter von drei Kindern, lebte und arbeitete von 2014 bis 2021 als Haushälterin auf Gaimans Anwesen in Woodstock, New York. Sie behauptet, der Autor habe begonnen, sie 2018 zu missbrauchen, nachdem Wallners Ehe zerbrochen war. Und ihr Ex-Mann das Anwesen verlassen hatte. Wallner, die zu diesem Zeitpunkt kein Einkommen hatte, behauptete, Gaiman habe sie zu Sex gezwungen. Um im Gegenzug auf dem Anwesen bleiben zu dürfen.

„Es gab kleine Andeutungen wie ‚Wir werden das Haus brauchen‘. Und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe: Lass uns darüber reden. Lass uns eine Lösung finden. Dann kam er einfach in mein Studio. Und zwang mich, ihm einen zu blasen“, sagte Wallner im Podcast ‚Master: The Allegations Against Neil Gaiman‘ aus dem Jahr 2024.

Im Jahr 2021 zahlte Gaiman Wallner 275.000 Dollar für die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung

Wallner behauptete außerdem, dass Gaiman, als sie sich den Avancen des Autors zu widersetzen versuchte, ihr suggerierte, dass seine Ex-Frau Amanda Palmer das Haus, in dem Wallner und ihre Familie lebten, zurückhaben wolle. „Aber du kümmerst dich um mich. Und ich kümmere mich um dich“, habe Gaiman ihr gesagt, so Wallner.

Gaiman hat Wallners Vorwürfe zurückgewiesen. Er behauptet, sie habe die sexuellen Begegnungen initiiert. (Er hat auch alle anderen Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.) Im Jahr 2021 zahlte Gaiman Wallner 275.000 Dollar für die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung. Die habe sie daran gehindert, Klage zu erheben oder öffentlich über ihre Vorwürfe zu sprechen. Über die Geheimhaltungsvereinbarung wurde berichtet, als Wallner zum ersten Mal im Podcast „Master“ darüber sprach. Seitdem hat sie ihre Vorwürfe gegen Gaiman auch im Magazin „New York“ diskutiert.

In seiner neuen Schlichtungsklage behauptet Gaiman, Wallner habe gegen die Vertraulichkeits- und Verleumdungsklauseln der Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen. Er fordert die vollständige Rückzahlung der ursprünglichen Abfindung.Dazu die Anwaltskosten und 50.000 Dollar für jedes Interview, das sie gegeben hat. Auch Wallners Ex-Mann wird in der Klage genannt.

„Ich vermute, er spürt, dass wir ihm auf den Fersen sind“

Vincent White, ein Anwalt von Wallner, gab gegenüber Rolling Stone eine Erklärung ab. „Mr. Gaiman muss das Gefühl haben, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Ich vermute, er spürt, dass wir ihm auf den Fersen sind. Die Vorstellung, dass er versuchen würde, eine Frau zum Schweigen zu bringen, der er bereits so viel angetan hat, ist widerwärtig. Wenn wir eine ähnliche Handlung in einer seiner Geschichten lesen würden, würden wir denken, dass er seinen Bösewicht zu stark herausgearbeitet hat. Doch hier ist er. Und zeigt uns, dass er die ganze Zeit über das wahre Monster war.“

Vertreter von Gaiman reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Aber ein Sprecher sagte gegenüber Vulture: „Die angeblichen Behauptungen von Caroline Wallner sind völlig unbegründet. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir im Schiedsverfahren obsiegen werden. Und dass Frau Wallner aufgrund ihres Vorgehens die Anwaltskosten von Neil tragen muss.“

Während Wallner nach rechtlichen Mitteln suchte, um die Vertraulichkeitsvereinbarung für nichtig zu erklären, reichte sie im vergangenen Winter auch selbst eine Schlichtungsklage gegen Gaiman ein. Sie behauptete, dass Gaimans Anwälte Videos, Fotos und Textnachrichten, die sie Gaiman während der Zeit des angeblichen Missbrauchs geschickt hatte, unter Verstoß gegen eine Klausel in der Vertraulichkeitsvereinbarung, die alle Parteien zur Vernichtung solcher Materialien verpflichtet, zurückgehalten hätten.