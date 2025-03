Neil Gaiman bezeichnet Vergewaltigungsanklägerin als „Fantasistin“, beantragt Abweisung der Klage wegen sexueller Nötigung

Die Anwälte von Neil Gaiman haben einen Antrag auf Abweisung der Klage wegen sexueller Nötigung in Wisconsin eingereicht, die von einer ehemaligen Nanny, Scarlett Pavlovich, eingereicht wurde.

Pavlovich verklagte Gaiman letzten Monat in Wisconsin, New York und Massachusetts. Sie beschuldigt den Autor der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung . Sie beschuldigte auch Gaimans Ex-Frau Amanda Palmer, „sie für einen solchen Missbrauch an Gaiman vermittelt und ihm präsentiert zu haben“. Pavlovichs Klage folgte, nachdem sie ihre Geschichte dem New York Magazine erzählt hatte. Acht von Gaimans Anklägern sprachen für diese Geschichte. Gaiman hat alle Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen .

Zusammen mit dem Antrag auf Abweisung reichte Gaiman seine eigene gerichtliche Erklärung ein. In der bezeichnet er Pavlovich als „Fantasist, der eine Missbrauchsgeschichte erfunden hat“.

„Pavlovich hat begeistert mitgemacht“

Dem neuen Antrag von Gaiman sind zwei Anlagen beigefügt, die mit Textnachrichten zwischen ihm und Pavlovich aus dem Zeitraum von 2022 bis Anfang 2023 gefüllt sind. Gaiman behauptete, die Nachrichten „zeigen in Pavlovichs eigenen Worten, dass unsere Beziehung einvernehmlich war und dass Pavlovich eine begeisterte Teilnehmerin war, die viele unserer sexuellen Begegnungen initiierte“.

Pavlovich behauptete, Gaiman habe sie erstmals im Februar 2022 in einer Gartenbadewanne im Haus von Gaiman und Palmer in Neuseeland vergewaltigt. Sie behauptete, Gaiman habe ihr angeboten, die Badewanne zu benutzen. Was sie akzeptierte. Sie war dann aber überrascht, als Gaiman nackt zurückkam, mit ihr in die Badewanne stieg. Und angeblich mit seinen Fingern in sie eindrang und versuchte, dies mit seinem Penis zu tun.

Gaiman ging in seiner Erklärung speziell auf diesen angeblichen Vorfall ein. Er behauptete, er habe „Pavlovich eingeladen, mit ihm ein Bad zu nehmen“, und „sie nicht dazu gedrängt“. Er behauptete, dass die beiden im Bad „über Einwilligung gesprochen“ hätten und Pavlovich ihm gesagt habe, sie sei „offen für eine sexuelle Beziehung“ mit ihm.

„Wir kuschelten und machten im Bad rum“

„Wir kuschelten und machten im Bad rum“, behauptete Gaiman. „Dann kehrten wir ins Haus zurück und beschäftigten uns mit anderen sexuellen Aktivitäten. Obwohl wir weder damals noch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt Sex hatten. Zu keinem Zeitpunkt sagte oder tat Pavlovich etwas, das mich glauben ließ, dass sie keine willige Teilnehmerin an den Aktivitäten war.“

Zu den von Gaiman eingereichten Texten gehörte eine Nachricht, die Pavlovich ihm nach dieser ersten Begegnung geschickt hatte. Und in der sie schrieb: „Danke für eine schöne, schöne Nacht ~ wow x.“

Pavlovich hat zugegeben, dass sie das, was ihr angeblich widerfahren war, zunächst nicht als Vergewaltigung oder Körperverletzung ansah. In ihrem Interview mit New York, erinnerte sie sich beispielsweise daran, dass sie nach dem ersten mutmaßlichen Angriff verwirrt war. Sie sagte: „Man denkt nicht linear oder logisch. Aber der Verstand versucht, es so zu verarbeiten, wie er kann.“

Zu den von Gaiman vorgelegten Texten gehört ein weiterer Austausch vom März 2022, auf den in der Geschichte von New York Bezug genommen wurde. Gaiman teilte Pavolvich mit, er sei besorgt, dass einer ihrer Freunde „all das Zeug über mich, dass ich dich vergewaltigt habe“ und „ich, der Drohungen ausspricht“ verbreite.

„Es war einvernehmlich (und wunderbar!)“

Pavlovich antwortete unter anderem: „Es war einvernehmlich (und wunderbar!)“. Und fügte hinzu, dass sie dachte, ihr Freund sei „durch irgendetwas getriggert“ worden.

Als sie den Austausch mit New York besprach, sagte Pavlovich, sie habe sich zu diesem Zeitpunkt „von allen anderen getrennt“ gefühlt. Und befürchtet, Gaiman zu verärgern.

Pavlovichs Klage enthält weitere mutmaßliche Fälle, in denen Gaiman sie angegriffen, vergewaltigt, missbraucht und erniedrigt haben soll. Darunter Fälle, in denen der Autor sie angeblich „zu sexuellem Verhalten vor Gaimans Kind gezwungen und sie gezwungen hat, Kot und Urin zu berühren und zu lecken“. Sie beschrieb viele davon als „nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen“.

In seiner neuen Klage bestritt Gaiman dies. Er gab an, dass Pavlovich ihre Anschuldigungen im November 2022 bei der Polizei in Neuseeland angezeigt habe. Gaiman behauptete: „Diese Anschuldigungen wurden von der neuseeländischen Polizei gründlich untersucht. Es wurden keine Anklagen erhoben. Anfang April 2024 schloss die neuseeländische Polizei die Ermittlungen ab.“

Er behauptete weiter, dass Pavlovichs Klagen ‚darauf abzielen, mich zu einer ungerechten finanziellen Einigung zu zwingen‘.

Die Anwälte von Pavlovich haben die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme nicht sofort beantwortet.