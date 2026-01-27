Neil Young verflucht Amazon, verschenkt kompletten Musikkatalog an Grönland

Neil Young hatte bereits im Oktober angekündigt, seine komplette Musik von Amazon zu entfernen. In einem aktuellen Beitrag auf den Neil Young Archives bekräftigte er nun, dass er an dieser Entscheidung festhält.

„Amazon gehört Jeff Bezos, einem milliardenschweren Unterstützer des Präsidenten“, schrieb Young an seine Fans. „Die internationalen Politiken des Präsidenten und seine Unterstützung von ICE machen es mir unmöglich, diese Handlungen zu ignorieren. Wenn Sie so empfinden wie ich, empfehle ich dringend, Amazon nicht zu nutzen.“

„Es gibt viele Wege, Amazon zu umgehen und stattdessen individuelle Amerikaner und amerikanische Unternehmen zu unterstützen, die dieselben Produkte anbieten. Genau das habe ich mit meiner Musik getan – und wer sucht, wird sie an vielen anderen Orten finden.“

Haltung gegen Amazon und Unterstützung lokaler Anbieter

„Plattenläden führen all meine Vinyls und CDs, und die digitale Musikwelt bietet zahlreiche alternative Möglichkeiten, meine Musik zu kaufen, wenn Sie möchten“, fuhr Young fort. „Meine Musik wird niemals bei Amazon verfügbar sein, solange das Unternehmen Bezos gehört. Diese Haltung schadet meinem Plattenlabel kurzfristig, aber ich halte die Botschaft, die ich sende, für wichtig und eindeutig. Danke, dass Sie Musik lokal und über unabhängige digitale Dienste kaufen.“

Youngs kompletter Katalog sowie ein umfangreiches Archiv mit Livekonzerten, Studio-Outtakes und Konzertfilmen sind auf den Neil Young Archives in extrem hochauflösender Klangqualität verfügbar. Die Preise liegen zwischen 24,99 und 99,99 Dollar pro Jahr. Doch nun geht Young noch einen Schritt weiter: Er hat dieses gesamte Angebot den Menschen in Grönland kostenlos überlassen – als Reaktion auf die Drohungen von Präsident Donald Trump gegen das Land.

Kostenloser Zugang für Grönland als Zeichen von Solidarität

„Ich hoffe, dass meine Musik und meine Musikfilme etwas von dem unbegründeten Stress und den Drohungen lindern können, die Sie durch unsere unpopuläre und hoffentlich nur vorübergehende Regierung erleben“, schrieb Young. „Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Sie all meine Musik in Ihrem wunderschönen Zuhause Grönland in höchster Qualität genießen können. Dies ist ein Angebot von Frieden und Liebe. Die gesamte Musik, die ich in den vergangenen 62 Jahren gemacht habe, gehört Ihnen. Sie können kostenlos verlängern, solange Sie sich in Grönland befinden. Wir hoffen, dass andere Organisationen unserem Beispiel folgen.“

Bewohner Grönlands können sich unter NeilYoungArchives.com/Greenland anmelden.

In einem weiteren öffentlichen Brief, den Young am Montag veröffentlichte – es war bereits der dritte innerhalb von nur drei Tagen –, äußerte er sich zudem zur aktuellen Medienlandschaft. „Wenn Sie Fox schauen, probieren Sie für nur einen Tag einen anderen Nachrichtensender“, schrieb er. „Unwahrheiten gibt es bei Fox im Überfluss. Früher habe ich meine Nachrichten aus der ‚New York Times‘ bezogen, heute lese ich ‚The Guardian‘“.

„Ich empfehle Ihnen, das ebenfalls zu versuchen. Vergessen Sie die Nachrichten-‚Shows‘ in den Medien. Sie bestehen nur aus Pose und gutem Aussehen. Erinnern Sie sich an echte Nachrichtenprogramme, bei denen es nicht ums Posieren ging? Amerikaner brauchen Wahrheit, keine Medien, die darauf fixiert sind, es allen recht zu machen. CNN? Meist Müll. Schauen Sie genauer hin. Es gibt echte Berichterstattung. Gehen Sie zum unabhängigen Journalismus. Verschaffen Sie sich Erleichterung von weichgespülten ‚News-Shows‘.“

Ausblick: Tourstart in Europa

Zeit zum Lesen von „The Guardian“ hatte Young zuletzt reichlich, nachdem er sein bislang jüngstes Konzert am 25. Oktober im Painted Turtle Camp in Lake Hughes, Kalifornien, gespielt hatte. Seine Europatournee mit den Chrome Hearts startet am 17. Juni im Eden Project in Cornwall, England.