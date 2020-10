Bruder von Neil Young startet mit 78 Jahren als Musiker durch

Der Präsident ist begeistert vom Musikvideo „November Rain” und hat es sogar seinen Mitarbeiter*innen im Oval Office vorgespielt. GNR-Frontmann Axl Rose hatte Donald Trump in der Vergangenheit als „abstoßend“ bezeichnet.

Der amerikanische Präsident ist so begeistert vom 1991 erschienenen Musikvideo „November Rain”, dass er es seinen Mitarbeiter*innen im Oval Office vorspielte. Er sagte, es sei „das großartigste Musikvideo aller Zeiten”. Das hat die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Huckabee Sanders in ihrem Buch „Speaking For Myself ” verraten. Sanders kommentiert das Geschehen mit den Worten: „Dabei hat niemand von uns widersprochen.” Obwohl diese Begebenheit länger her ist, scheint Donald Trump noch immer hinter der Aussage zu stehen. Der Song „November Rain“ von Guns N'Roses wurde kürzlich bei einer Kundgebung in Michigan laut gespielt. Nachdem Jennifer Jacobs, Korrespondentin im Weißen…