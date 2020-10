Neil Young: Wie das Meisterwerk „After The Gold Rush“ entstand

Bereits im nächsten Monat will die Band zusammenkommen, um eine der Platten im Studio aufzunehmen. Zuvor hatte die einsetzende Corona-Pandemie Arcade Fire einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die schlechte Nachricht zu Beginn des Lockdowns lautete für Arcade Fire: Die Pandemie hat die Aufnahme des neuen Albums unterbrochen. Doch nun gibt es auch wieder gute Nachrichten. Im „Broken Record“-Podcast von Rick Rubins enthüllte Sänger Win Butler, dass er stattdessen einfach neue Songs geschrieben habe. Und jetzt sieht es sogar danach aus, als hätte die Band bereits genug Material für mehr als nur einen „Everything Now“-Nachfolger gefunden. Win Butler schrieb neue Songs wie ein besessener 18-Jähriger „Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich mehr geschrieben habe“, erzählte der Sänger. „Es fühlte sich an, als wäre ich…