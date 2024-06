Neil Young und Crazy Horse stoppen Tour

Neil Young & Crazy Horse sind zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder gemeinsam auf Tour. Die Gigs waren sowohl für die Musiker auf der Bühne als auch für das Publikum ein Segen. Doch nun hat der Sänger bekannt gegeben, dass die restlichen 10 Termine der „Love Earth“-Tournee abgesagt werden müssen.

Bereits die Mai-Konzerte in Chicago, Austin und Dallas waren aufgrund von Krankheit verschoben worden, nachdem Young und Crazy Horse am 22. Mai in Detroit aufgetreten waren. Danach verliefen die Dinge nicht optimal, wie der Songwriter auf seiner Website mitteilte.

Dort heißt es:

„Als ein paar von uns nach dem Gig in Detroit krank wurden, mussten wir aufhören. Wir sind immer noch nicht vollständig genesen, also wird unsere große Tour leider eine große ungeplante Pause einlegen. Wir werden versuchen, einige der Termine, die wir verpasst haben, nach und nach nachzuholen, wenn wir wieder bereit sind zu rocken! Wir wissen, dass viele von euch Reisepläne gemacht haben und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld. Gesundheit ist einfach die Nummer 1. Wir wollen bleiben und mehr Shows und mehr Alben für euch…. und für uns machen. Mit Liebe und Dank an euch alle von Crazy Horse….. Neil, Micah, Ralph und Billy.“

Während Konzerte in Europa nicht auf dem Programm standen, wären in den kommenden Wochen noch Konzerte in Kanada, Festivalauftritte bei Bourbon & Beyond und Ohana sowie ein großer Tourabschluss im Hollywood Bowl vorgesehen gewesen.

Präsent bleiben Neil Young und Crazy Horse dennoch. Am kommenden Freitag erscheint mit „Early Daze“ ein Album mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Jahr 1969.