Neil Young bestätigt Hochzeit mit Daryl Hannah

Neil Young hat offenbar seine Partnerin Daryl Hannah geheiratet. Das bestätigte der Sänger bei der Veröffentlichung seines neuen Live-Videos zu „Ohio“. In einer dazugehörigen Notiz in den Neil Young Archives erklärte der 72-Jährige, dass „meine Frau Daryl und ich dieses Video für euch zusammengestellt haben, damit ihr reflektieren könnt“.

Zahlreiche Glückwünsche aus dem Umfeld von Neil Young und Daryl Hannah legen nahe, dass sich das Paar getraut hat. Der Protestsong wurde ursprünglich von Crosby, Stills, Nash & Young als unmittelbare Reaktion auf die sogenannten Kent State Shootings im Jahr 1970 geschrieben. Dabei ging die Polizei von Ohio gewaltsam gegen Studentenproteste auf einem Campus vor, die sich gegen die militärische Verwicklung der USA in Kambodscha richteten. Vier Studenten wurden dabei erschossen.

„Gebt uns Gesetze, die unsere Bevölkerung schützen“

Young veröffentlichte ein neues Live-Video zu „Ohio“ und zog damit direkte Parallelen zu den Amokläufen. Das Video enthält eine Montage aus Amoklauf-Aufnahmen, die im vergangenen Jahr in Amerika stattfanden – insbesondere die Schießerei in einer Schule in Parkland. Der Singer-Songwriter ruft weiterhin in der Notiz dazu auf, bei den anstehenden US-Wahlen wählen zu gehen und sich für Politiker zu entscheiden, die sich für schärfere Waffengesetze einsetzen.

Bereits im August kamen Gerüchte auf, dass der Musiker und die Schauspielerin geheiratet haben. Die 57-Jährige und der 72-Jährige waren sei 2014 ein Paar, nachdem Young sich zuvor von seiner Frau Pegi getrennt hatte. Daryl Hannah spielte in allerlei Filmen mit, unter anderem in „Blade Runner“ sowie in Quentin Tarantinos „Kill Bill“-Reihe.