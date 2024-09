Neil Young spielt „Hey Babe” zum ersten Mal live (Video)

Am 24. September gab Neil Young im Capitol Theatre in Portchester, New York, eine Überraschung zum Besten: Er spielte zum allerersten Mal live den Song „Hey Babe“. Der Song stammt ursprünglich von seinem 1977 veröffentlichten Album „American Stars ‚N Bars“ und war eine der wenigen Tracks aus den 70er-Jahren, die nie zuvor live aufgeführt wurden. Bis zu diesem besonderen Abend hatte „Hey Babe“, zusammen mit „Will to Love“, nie den Sprung auf eine Bühne geschafft.

Es war zweifellos ein denkwürdiger Moment für die Fans im Capitol Theatre. Nachdem Young bereits sechs Songs gespielt hatte, überrumpelte er positiv das Publikum, als er schließlich den fast 50 Jahre alten Song anstimmte. Begleitet wurde er dabei von seiner neuen Band, The Chrome Hearts, die er erst wenige Tage zuvor, am 21. September, bei einem Auftritt debütierte. Die Gruppe besteht aus dem Gitarristen Micah Nelson, dem Bassisten Corey McCormick, dem Schlagzeuger Anthony LoGerfo sowie dem Keyboarder Spooner Oldham. Gerade Oldham ist ein alter Weggefährte des Kanadiers und spielte bereits auf Alben wie „Comes A Time“ aus dem Jahr 1978 mit.

„Hey Babe” live in New York:

Rückkehr auf die Bühne

Dieses Konzert war ein bedeutender Gig für den 78-Jährigen, da er seine Tour im Mai 2024 aufgrund einer Krankheit abbrechen musste. In einem Statement erklärte er, dass sein Körper ihm signalisiert habe, eine Pause einzulegen. Nach einer kurzen Genesungsphase kehrte Neil Young nun mit den Chrome Hearts auf die Stage zurück. Mit der Aufführung von „Hey Babe“ endete eine 47-jährige Durststrecke für diesen Song.

Setlist von Neil Young am 24. September:

I’m the Ocean

Everybody Knows This Is Nowhere

Comes a Time

From Hank to Hendrix

Unknown Legend

Tumbleweed

Hey Babe

Journey Through the Past

Love Earth

Homegrown

Big Time

War of Man

One of These Days

Powderfinger

Zugabe:

Throw Your Hatred Down

Mögliche musikalische Wiedervereinigungen

Nach dem Konzert in New York wird Neil Young am 5. Oktober beim „Harvest Moon – A Gathering“ in Lake Hughes, Kalifornien, auftreten. Neben ihm stehen auch Stephen Stills und John Mayer auf dem Programm, und es wird vermutet, dass es zu einer musikalischen Zusammenarbeit mit Stills kommen könnte – vielleicht sogar mit einigen Liedern von Buffalo Springfield, einer Band, in der beide in den 60er-Jahren spielten.