Sie mag Tocotronic, er Bob Dylan. Sie liest Margarete Stokowski, er Philip Roth. Wenn sie Filme wären, wäre sie „Frances Ha“ (2012), er „Das Apartment “ (1960).

Seit 5 Jahren schreibt sie für den MUSIKEXPRESS er seit 20 für den ROLLING STONE.

Julia Friese und Maik Brüggemeyer sind ein Paar, das sich beim Streit über ein Erdmöbel-Album in einer Radiosendung kennenlernte. Für Couple of Songs wollen sie genau da weitermachen. Sich über Musik dem anderen erzählen. Sich zoffen. Sich die Welt über Songs erklären und sich gegenseitig beeindrucken, mit all dem, was sie über Musik wissen. Oder zu wissen glauben.

Couple of Songs jetzt hier anhören

In der ersten Folge dreht sich dabei alles um das Reizthema der letzten Wochen: Weihnachten. Laut einem Streamingdienstanbieter hören die Menschen in diesem Jahr mehr Weihnachtslieder als zuletzt. Was hat es damit auf sich? Muss man da mitmachen? Wie entstand eigentlich Jingle Bells? Gibt es auch gute Weihnachtssongs? Was wurde früher – als man die Eltern an Weihnachten noch besuchen konnte oder noch gar nicht besuchen musste – bei ihnen gehört? Und welches Weihnachtsalbum soll ihrer kleinen Kernfamilie von nun an Weihnachtstradition werden?