Die Corona-Pandemie hat die Clubkultur in die Krise gestürzt. Viele Clubs kämpfen ums Überleben und hoffen auf finanzielle Unterstützung – doch die fiel deutlich geringer aus, als es den Anschein hat.

In den vergangenen Tagen war vermehrt zu hören, dass die Berliner Clubs durchschnittlich mehr als 80.000 Euro an Zuschüssen erhalten würden. Wie die Clubcommission nun in einer Pressemitteilung verlauten ließ, stimmt dies nicht. Im Gegenteil: Ein Großteil der Clubs erhält nicht einmal die Hälfte der genannten Summe. Am Dienstag (14. Juli) bestätigte die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa der Clubcommission gegenüber, dass von den 38 Antragstellern des Soforthilfeprogramms IV über die Hälfte der Clubs finanzielle Unterstützung in Höhe von maximal 25.000 Euro erhalten haben. Clubs bangen um ihre Existenz Unter den Einrichtungen, die diesen deutlich geringeren Betrag ausgezahlt bekommen…