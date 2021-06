Netflix macht aus dem Streaming-Siegeszug von Spotify eine Serie

Das Spin-Off zu „How I Met Your Mother“ ist schon lange geplant. Nun wird die Serie mit Hilary Duff in der Hauptrolle produziert.

„How I Met Your Mother“ gehört neben „Friends“ zu den beliebtesten Sitcoms. Seit viele Jahren sehnen Zuschauer einen Nachfolger der Comedy herbei. Nun ist es soweit: „How I Met Your Father“ hat grünes Licht bekommen. Das Projekt war lange Zeit im Wartezustand, nun hat Streamingdienst Hulu aufs Gaspedal gedrückt. Der Ableger von "How I Met Your Mother" wird kommen. Bestätigt wurde dies auch von Hilary Duff auf Instagram, die für die Hauptrolle vorgesehen ist. Sie freue sich sehr auf ihre neue Serienfamilie und darauf, ihre Rolle der Sophie näher kennenzulernen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein…