Hans Zimmer: Neue Dokumentation + Live-Album

Foto: Getty Images for EON Productions, Jeff Spicer. All rights reserved.

Die Geschichte des deutschen Ausnahme-Komponisten Hans Zimmer wird in einem neuen Dokumentationsfilm gewürdigt: „Hans Zimmer: Hollywood Rebel“ beleuchtet die 40-jährige Karriere des Filmkomponisten, die ihn zum Oscar-prämierten Hollywood-Star machte.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE präsentiert: Hans Zimmer live – Europe Tour 2023

Im Laufe seiner Karriere komponierte Zimmer unter anderem Filmmusik für „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“, „Gladiator“, „The Dark Knight“, „Batman Begins“ und „Dune“. Neben seiner Arbeit in Hollywood legt die Dokumentation auch ein Augenmerk auf Projekte, die er für den britischen Rundfunkdienst BBC initiierte, darunter „Planet Earth II“, „Blue Planet II“ und „Frozen Planet II“. Komplettiert wird die Dokumentation von Interviews mit den Regisseuren Ron Howard, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Jeffrey Katzenberg, Barry Levinson, James L Brooks, Gore Verbinski, Steve McQueen, Stephen Frears und Tim Bevan.

„Ich hoffe, dass diese Doku die Menschen dazu inspiriert, deren Leidenschaften nachzugehen“

Zimmer freue sich sehr darauf, diese tiefen Einblicke aus seinem Leben mit der Welt zu teilen. Er sagte: „Ich fühle mich geehrt, dass ich meine Karriere und mein Leben mit dem BBC-Publikum teilen kann. Ich hoffe, dass diese Dokumentation die Menschen inspiriert und sie dazu ermutigt, deren Leidenschaften unbeirrt nachzugehen und ein tieferes Verständnis für meine Kompositionen und vor allem für die Musik zu finden“, so der Musiker.

Auch Francis Hanly, der Regisseur des Dokumentarfilms, ist sich Zimmers Talent und Leidenschaft bewusst – er spricht von einem „Traumjob“: „Die schiere Anzahl an herausragenden Filmen, die Hans Zimmer in den letzten 40 Jahren vertont hat, ist unglaublich. Es war ein Traumjob, ihn in seinem Studio an der Tastatur zu filmen, während er uns eine intime und exklusive Demonstration der Techniken und Klänge gab, die er geschaffen hat, und der Ideen, die hinter einigen seiner berühmtesten Filmmusiken stehen“, so Hanly.

Empfehlung der Redaktion Hans Zimmer unterbricht Konzert für ukrainischen Pianisten

Hans Zimmer geht 2023 auf Europa-Tour

„Hans Zimmer: Hollywood Rebel“ wird vorerst nur auf BBC zu sehen sein. Die Dokumentation wird am Sonntag, den 16. Oktober, um 22 Uhr auf BBC Two ausgestrahlt. Außerdem kehrt Zimmer im nächsten Jahr zurück in seine Heimat: Er kündigte im Juni eine Europa-Tournee an, die acht Deutschlandkonzerte umfasst. Zimmer wird auf dieser Reise gemeinsam mit seiner Band und dem Odessa Opera Orchestra & Friends zahlreiche seiner Werke aufführen.

Hans Zimmer live 2023 – Deutschlandtermine:

23. April 2023 in Oberhausen, Rudolf Weber – ARENA

27. April 2023 in Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

29. April 2023 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

20. Mai 2023 in Hannover, ZAG Arena

24. Mai 2023 in München, Olympiahalle

26. Mai 2023 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

28. Mai 2023 in Hamburg, Barclays Arena

09. Juni 2023 in Köln, LANXESS Arena

Neues Doppel-Album von Hans Zimmer

Hans Zimmer veröffentlicht im März 2023 auch ein Doppelalbum mit überarbeiteten (Live-)Versionen seiner berühmtesten Filmthemen, von „Dune“ über „König der Löwen“ bis zu „The Dark Knight“.

Die Stücke wurden während seiner Tour im Frühling aufgenommen. Die Aufnahmen fanden über 10 Nächte statt und funktionierten letztlich wie eine Studioproduktion, bevor Zimmer wochenlang mit seinem Freund und Produzenten Stephen Lipson das Album abmischte.

Neben seiner 20-köpfigen Disruptive Collective-Band arbeitete Zimmer auch mit dem Odessa Opera Orchestra and Choir.

Das Ergebnis wird in einer Pressemitteilung beschrieben als ein „episches musikalisches Spektakel, das atmosphärische klassische Arrangements und elektronische Elemente zum kraftvollen Sound einer Rockband verschmilzt.“ Wie bei seinen Konzerten üblich, übernahm Zimmer zahlreiche Instrumente selbst.

Die erste Single, eine neue Fassung der Suite aus „The Last Samurai“ (2003), erscheint am Freitag (07. Oktober).