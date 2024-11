Primal Scream spielen Song von Lana Del Rey in Glam-Rock-Version (Video)

Primal Scream haben eine Coverversion von „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” von Lana Del Rey gespielt. Den Song bot die schottische Band während eines Auftritts in der BBC-Radiosendung „Couch Sessions“ dar.

Drei Originale und zwei Cover

In der Live-Performance im Studio spielte die Band insgesamt fünf Tracks. Den Opener machte „Love Insurrection“, der auch das neue Album „Come Ahead“ eröffnet. Dann packte die Gruppe um Frontmann Bobby Gillespie die Klassiker aus: „Movin‘ On Up“, „Rocks“ und eine Coverversion von „I Wanna Be Like You (The Monkey Song)“.

Am Ende ihres Sets dann die Überraschung: Eine glamouröse Rock-Version des Lana-Del-Rey Songs „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” aus deren gleichnamigen Album von 2023. Dazu holten sie sich Unterstützung von Background-Sängerinnen, die der Ballade einen üppigen Gospel-Vibe verliehen. Mit diesem Auftritt in der Radiosendung von Jo Whiley feierten Primal Scream ihr Album „Come Ahead“, das letzte Woche erschien. Es ist ihr erstes Album seit „Chaosmosis“ vor acht Jahren.

Seit über 40 Jahren im Rock-Biz

Bobby Gillespie und Jim Beattie gründeten Primal Scream 1982 in Glasgow. Ihr Durchbruch gelang 1991 mit dem Album „Screamadelica“, das ihnen den Mercury Music Prize einbrachte und sie im Vereinigten Königreich bekannt machte. Insgesamt veröffentlichte die Gruppe zwölf Studioalben und durchlief im Laufe ihrer Karriere mehrere musikalische Entwicklungen, von der Indie-Pop-Szene der 1980er Jahre bis hin zum Psychedelic-Dance-Rock-Sound.