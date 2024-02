AC/DC und Euro 2024: So gelingt der perfekte Plan

Neunmal treten AC/DC diesen Sommer in Deutschland auf, in sieben verschiedenen Städten. Neben Taylor Swift und Adele zählen die australischen Hardrocker zu den Top-Stars des hiesigen Open-Air-Sommers. Anders als Adele und Swift aber treten Angus Young, Brian Johnson und Co. auch während des sehr eng getakteten Euro-24-Spielplans auf. Die Europa-Fußballmeisterschaft findet statt vom 14. Juni bis 14. Juli 2024.

Dies sind die Tourneedaten von AC/DC:

17. & 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins Arena

09. & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

16. Juni 2024 Dresden – Rinne

13. Juli 2024 Hockenheimring

17. Juli 2024 Stuttgart – Wasen

27. Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024 Hannover – Messe

Gibt es Terminkonflikte?

Demnach absolviert die Band lediglich zwei Auftritte während der Euro 2024: In Dresden (16. Juni) und auf dem Hockenheimring (13. Juli). Am 16. Juni steigt in Hamburg derweil das Spiel Play-off-Sieger A – Niederlande (15 Uhr), in Stuttgart um 18 Uhr die Partie Slowenien-Dänemark, und in Gelsenkirchen tritt Serbien gegen England an (21 Uhr). Wer also Karten für eines der drei Fußballspiele hat, gerät in einen harten Interessenkonflikt, wenn er oder sie lieber Richtung Osten fahren und AC/DC sehen will.

Weniger problematisch scheint der Gig am 13. Juli auf dem Hockenheimring zu sein. Der Samstag ist ein spielfreier Tag – und der Tag vor dem großen EM-Finale, das in Berlin stattfindet. Man könnte es also locker vom kurpfälzischen Hockenheim nach Berlin am nächsten Tag schaffen.

Was ist mit München?

Wer Karten für das EM-Eröffnungsspiel hat und außerdem welche für die München-Konzerte von AC/DC ergattert, kann sich auf ein tolles, laaaaaaaanges Wochenende einstimmen. Der erste Auftritt der Band ist am 09. Juni, einen Sonntag, der zweite am 12. Juni, ein Mittwoch. Das Euro-24-Eröffnungsspiel findet gleich zwei Tage später statt, am Freitag den 14. Juni. Die deutsche Nationalelf tritt um 21 Uhr gegen Schottland an.

Man könnte also einen etwas mehr als einwöchigen Urlaub in der bayerischen Landeshauptstadt planen. Die enge Buchung von Band und Fußball ist auch deshalb möglich, weil beides in verschiedenen Stadien gebucht wurde: AC/DC gastieren im Olympiastadion, die Kicker in der „Fuball Arena München“, also der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München. So oder so: Die Stadt wird sehr, sehr lebendig in dieser Zeit sein.