AC/DC live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

AC/DC kommen live nach Deutschland: Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheimring, Stuttgart, Nürnberg und Hannover.

Die „Power Up“-Tour, wird die erste Europatournee der Band seit acht Jahren sein und sie in einigen der größten Stadien des Kontinents auftreten lassen.

In Deutschland stehen Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheimring, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auf dem Tourplan.

Tickets für die Deutschland-Shows sind ab Freitag, 16.02., 11:00 Uhr auf www.eventim.de sowie an offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Besetzung: Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt, sind zurück.

AC/DC – POWER UP TOUR

EUROPA 2024

Live in Deutschland:

17. & 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins Arena

09. & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

16. Juni 2024 Dresden – Rinne

13. Juli 2024 Hockenheimring

17. Juli 2024 Stuttgart – Wasen

27. Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024 Hannover – Messe

TICKETS AB FREITAG, 16.02.24, 11:00 Uhr

www.eventim.de

AC/DC stürmen Youtube-Charts

Das Musikvideo von AC/DCs „Back In Black“ hat auf YouTube eine Milliarde Streams generiert. Das Video zum 1980 veröffentlichten Song wurde Ende 2012 auf der Plattform hochgeladen. Es zeigt die Band, wie sie den Hit aufführt – auf einer kleinen Bühne ohne große Inszenierung.

Die Geschichte von „Back In Black“

Für AC/DC allerdings ausreichend: „Back In Black“ ist ein Tribut an den kurz zuvor verstorbenen ehemaligen Sänger Bon Scott und der Titelsong des gleichnamigen Albums. Die Platte von 1980, die den heutigen Frontmann Brian Johnson vorstellt, ist die meistverkaufte Platte der Australier. In Deutschland erreichte sie damals Platz 3 der Charts, in ihrer Heimat und Großbritannien feierten AC/DC hingegen sogar ihre ersten Spitzenpositionen.

AC/DC im „Billion Views Club“

Es ist bereits das zweite Musikvideo der Hard-Rock-Veteranen, das den Meilenstein einer Milliarde Views bei YouTube erreicht. Als erstes knackte „Thunderstruck“ die magische Marke. Der Song stammt vom 1990 veröffentlichten Album „The Razors Edge“. Das am gleichen Tag wie jenes zu „Back In Black“ veröffentlichte Video erreichte die Milliarde Streams im Oktober 2021. Andere Rocksongs im „Billion Views Club“ sind Queens „Bohemian Rhapsody“, Bon Jovis „Livin’ On A Prayer“ und „Sweet Child O’ Mine“ von Guns N’ Roses.