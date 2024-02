AC/DC-Tour: Klarheit über Cliff Williams!

AC/DC haben am Montagmorgen (12. Februar 2024) ihre neun Deutschlandtermine bekannt gegeben: Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheimring, Stuttgart, Nürnberg und Hannover kommen in den Genuss von Konzerten der australischen Hardrocker.

In der vom Veranstalter verschickten Pressemitteilung wurde auch die Tour-Besetzung von AC/DC festgezurrt: „Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt“. Das bedeutet: Der langjährige Weggefährte Cliff Williams wird definitiv nicht dabei sein. Und wer ihn vertritt, ist auch noch nicht klar.

AC/DC – POWER UP TOUR

EUROPA 2024

Live in Deutschland:

17. & 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins Arena

09. & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

16. Juni 2024 Dresden – Rinne

13. Juli 2024 Hockenheimring

17. Juli 2024 Stuttgart – Wasen

27. Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024 Hannover – Messe

TICKETS AB FREITAG, 16.02.24, 11:00 Uhr

www.eventim.de

Cliff Williams‘ Rücktritt

Die Nachricht kommt nicht überraschend. Schließlich hat Cliff Williams bereits am Ende der „Rock Or Bust“-Tour 2015-2016 seinen Rücktritt angekündigt. Trotzdem kehrte er für die Aufnahme-Sessions des Albums „Power Up“ (2020) und für das Power Trip Festival 2023 zurück. In einem Podcast-Interview vor drei Jahren hatte Williams jedoch deutlich gemacht, dass er nicht erneut mit der Gruppe auf Tour gehen werde – eine Information, die anscheinend von vielen Fans übersehen wurde.

Der Band-Austritt von Cliff Williams 2016 wurde durch gesundheitliche Probleme, darunter auch eine schwere Phase von Schwindelanfällen, beeinflusst. Die Rückkehr von Sänger Brian Johnson und Schlagzeuger Phil Rudd überzeugte ihn jedoch, wieder Teil der Band zu werden. Der Bassist betonte, dass seine Teilnahme an den Aufnahmen zu „Power Up“ eine Hommage an den verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young war.