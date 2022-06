Neuer Termin für Rolling-Stones-Konzert in Amsterdam

Corona macht auch vor Musiklegenden keinen Halt. Das musste Mick Jagger am eigenen Leib erfahren. Anfang dieser Woche wurde der Rolling-Stones-Sänger positiv auf das Virus getestet – die geplanten Konzerte in Amsterdam und Bern mussten verschoben werden. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Der Auftritt der Stones in Amsterdam wird am 7. Juli nachgeholt.

Am 15. Juni gab die Band auf Twitter bekannt, dass die ursprünglichen Tickets für das Konzert in der Johan-Cruijff-Arena gültig bleiben. Die Verschiebung tue ihnen leid. „Die Stones entschuldigen sich aufrichtig bei Fans, die die Band am Montag sehen wollen“, heißt es im offiziellen Statement. Trotzdem sei man erfreut, dass der Auftritt stattfinden kann.

The Stones are delighted to confirm the rescheduled date for the postponed concert in Amsterdam. The show will now take place on July 7 2022.

The Stones send their deepest apologies to fans who were set to see the band in Amsterdam on Monday and can’t wait to see you on July 7. pic.twitter.com/tE2IVsh0KZ

— The Rolling Stones (@RollingStones) June 15, 2022