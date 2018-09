Es wäre eine Sensation: AC/DC mit den Ex-Mitgliedern Brian Johnson und Phil Rudd. Was wohl Axl Rose dazu sagen würde?

Wie man so sagt: „Die Gerüchteküche brodelt“. Nehmen AC/DC mit Brian Johnson ein neues Album auf? Der (Ex-)Sänger der australischen Hardrockband wurde in Vancouver mit Phil Rudd gesichtet – dem ehemaligen Schlagzeuger der Band, der 2015 geschasst wurde. >>> Update: Nun auch Angus Young im Studio in Vancouver! Johnson selbst war gezwungen, AC/DC im Jahr 2016 zu verlassen, weil er an massiven Gehörproblemen litt. Mittlerweile zeigte sich der 69-Jährige wieder solo auf der Bühne und in aufsteigender Form. Allerdings wird Ersatzsänger Axl Rose bislang als Erfolg verbucht: Mit dem Frontmann von Guns N'Roses spielten die Musiker in vollen Stadien. Vancouver:…