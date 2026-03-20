AC/DC-Gitarrist Stevie Young nach Konzert in Klinik!

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Stevie Young, der seit 2014 für seinen Onkel Malcolm Young bei AC/DC an der Gitarre dabei ist, ist nach einem Konzert der Hardrock-Veteranen in Santiago de Chile (Chile) am vergangenen Sonntag (15. März) ins Krankenhaus eingeliefert worden.

„Aus Vorsicht wurde er in ein örtliches Krankenhaus in Buenos Aires gebracht, wo er umfassend untersucht wird“, erklärte ein Sprecher. „Stevie geht es gut und er ist entspannt. Er freut sich darauf, am Montag wieder auf die Bühne zu gehen.“

Die Australier sind ab dem 23. März für drei Konzerte in Buenos Aires (Argentinien) im Einsatz. Ein großes Ereignis für ihre Fans in Südamerika, waren die Musiker dort doch zuletzt 2009 zu sehen.

Stevie Young seit 2014 bei AC/DC

Der inzwischen 69-jährige Stevie Young ersetzte Malcolm Young bei AC/DC,m nachdem bei diesem Demenz diagnostiziert worden war. Bei den Aufnahmen von „Rock Or Bust“ (2014) war er zwar schon dabei, wurde aber erst später als offizielles Mitglied der Band geführt. Seitdem ist er live stets dabei und auch auf der LP „Power Up“ (2020) als Gitarrist zu hören.

ACDC kehren nach ihrem Aufenthalt in Südamerika nach Nordamerika zurück, wo sie ab Juli zahlreiche Konzerte spielen. Der Abschluss der Tour ist am 29. September in Philadelphia.

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