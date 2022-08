Neues Boxset feiert Joe Strummers späte Jahre mit den Mescaleros

Am 21. August wäre Joe Strummer 70 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstages wird ein Boxset veröffentlicht, das seine Arbeit mit den Mescaleros feiern soll. Es enthält unveröffentlichte Songs, Demos und Outtakes. „Joe Strummer 002: The Mescaleros Years“ erscheint am 16. September.

Das Boxset enthält neu gemischte Ausgaben aller drei Studioalben der Mescaleros: „Rock Art and the X-Ray Style“, „Global A Go-Go“ und „Streetcore“. Dazu kommen 15 unveröffentlichte Songs sowie die ersten Demos, die Strummer für die Band schrieb. Ebenfalls dabei sind Outtakes, Interviews mit Joes Freunden und Mescaleros-Bandkollegen sowie Notizen, Texte und Zeichnungen von Strummer.

Erster Song der Sammlung veröffentlicht

Das alles erscheint auf 4 CDs mit einem 72-seitigem Buch und als 7 LP-Box mit einem 32-seitigem Buch. Außerdem ist das Set auch in der Sonderverpackung und exklusivem 12“ x12″ Kunstdruck erhältlich. Als Geschmacksprobe wurde die Demoversion von „The Road To Rock ‚N‘ Roll“ aus dem Album „Rock Art and the X-Ray Style“ veröffentlicht. Das Boxset kann hier vorbestellt werden.

„Es gibt so viel großartige Musik, die Joe uns in seinem Archiv hinterlassen hat“, sagte Joe Strummers Witwe und ausführende Produzentin, Lucinda Tait. Strummer sei damals „so aufgeregt“ gewesen, mit den Mescaleros arbeiten zu können. „Seine Worte sind so schön und ehrlich, und zusammen mit den Mescaleros sind einige fantastische Melodien entstanden, und es war etwas ganz Besonderes, einige der Melodien zu hören, die als Outtakes für mich aufgenommen wurden“, ergänzte sie.

Rock Art and the X-Ray Style

Tony Adams Sandpaper Blues X-Ray Style Techno D-Day The Road to Rock ‚N‘ Roll Diggin‘ The New Nitcomb Forbidden City Yalla Yalla Willesden To Cricklewood

Global A Go-Go

Johnny Appleseed Cool ’N’ Out Global A Go-Go Bhindi Bhagee Gamma Ray Mega Bottle Ride Shaktar Donetsk Mondo Bongo Bummed Out City At The Border, Guy Minstrel Boy (full-length version)

Streetcore

Coma Girl Get Down Moses Long Shadow Arms Aloft Ramshackle Day Parade Redemption Song All In A Day Burnin‘ Streets Midnight Jam Silver and Gold

