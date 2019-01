Neues Rammstein-Video: Was bedeuten „Big Fish“ und „Black Dog“?

„Rammstein: Paris“ ab dem 25.01. in der arte-Mediathek zu sehen. Der Konzertfilm, der die „Made in Germany 1995–2011“-Tour abdeckt, ist die perfekte Einstimmung auf die kommende Rammstein-Tournee.

Die „Made in Germany 1995-2011“-Tour, auf die Rammstein im November 2011 ging, war eine ziemlich große Nummer: Die Band absolvierte 78 Konzerte in Europa und 21 in Nordamerika. Im Gepäck hatte sie eine Bühnenkonstruktion aus Stahl, 24 Meter breit, 15 Meter hoch, 100 Lautsprecherboxen, eine Soundanlage mit 380.000 Watt Leistung, insgesamt 25 Trucks und 125 Crewmitglieder. Der Musikfilm „Rammstein: Paris“ kam erst gut fünf Jahre nach den Paris-Konzerten, bei denen er im März 2012 gedreht wurde, im März 2017 in die Kinos. Regisseur Jonas Åkerlund betrieb den größtmöglichen Aufwand, um diese Show angemessen porträtieren zu können. Der Film, der daraus…