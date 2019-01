Rammstein: Erster Song, erstes Video des neuen Albums stehen an!

Nach sechs Jahren Pause veröffentlichen Vampire Weekend endlich wieder neue Musik. Dabei wählen die New Yorker eine etwas unkonventionelle Art der Veröffentlichung.

Sechs Jahre zwischen zwei Alben sind im modernen Popzirkus eine – unter normalen Umständen – nicht zu verantwortende Kunstpause. Es wird sich in den kommenden Wochen herausstellen, ob Vampire Weekend hier eine seltene Ausnahme darstellen. Sänger Ezra Koenig verkündete nun voller Selbstbewusstsein die Botschaft, dass der Nachfolger von „Modern Vampires of the City“ ein 18-Track-Doppelalbum ist und den Titel „FOTB“ trägt, was möglicherweise nur eine Abkürzung für einen längeren Titel darstellt. Nebulöse PR „Es sind viele Songs, aber sie gehören alle aufs Album. (Wenn ihr meint, es sind sechs Tracks zu viel, dann könnt' ihr ja eine Version als 12-Track-Playlist…