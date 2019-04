Rammstein: Video zu „Radio“ feiert geheime Live-Premiere (aber ohne Ton)

Die Veröffentlichung der zweiten neuen Single von Rammstein seit vielen Jahren steht unmittelbar bevor. „Radio“ ist eine Verbeugung vor einem (scheinbar) aussterbendem Medium und auch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Musikgeschichte, wie ein erster Teaser zum Video andeutete.

Während die Band die offizielle Weltpremiere für „Radio“ auf den Freitag (26. April) legte und auch eine Uhrzeit für den Streaming-Start angab, kündigten mehrere deutsche Radiosender am Donnerstagmorgen (25. April) an, die neue Rammstein-Single bereits exklusiv am Abend im Programm zu haben.

Eine schöne Geste für all jene, die dem Radio in den letzten Jahren treu geblieben sind.

Rammstein wollen alle Medien zusammenbringen

Zudem werden Rammstein ihr angekündigtes Video für „Radio“, das anscheinend eine fette Referenz an Kraftwerk zeigt, am Donnerstag in mehreren deutschen Städten, darunter in Köln und Berlin, live präsentieren. Allerdings ohne Ton!

Das hat seinen Sinn, wie man in einer Mitteilung des Berliner Radiosenders „radioeins“ erfährt: „Das Video wird gegen eine Hauswand in Berlin Mitte gebeamt, (…) um genau 20:55 Uhr und zwar an der Straßenecke Torstraße/ Prenzlauer Allee. Dort wird der Film ohne Ton gezeigt, ganz stumm. Wer ihn nicht nur sehen, sondern auch hören will, muss sich also ein Radio mitbringen.“

Das ist schon etwas Gaga (aber spannend): Radio, Stummfilm und neue Marketingmethoden für Musik in einer Aktion vereint.

