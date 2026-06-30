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New Orders Gillian Gilbert und Stephen Morris touren „aus persönlichen gesundheitlichen Gründen“ nicht mit der Band

New Order reisen erstmals seit sieben Jahren nach Chile – doch beim Primavera Chile werden zwei langjährige Bandmitglieder fehlen, wie die Band am Montag bekannt gab.

Keyboarderin und Gitarristin Gillian Gilbert sowie Schlagzeuger Stephen Morris – die seit 1994 verheiratet sind – werden die Band weder in Chile noch bei künftigen Shows „auf absehbare Zeit“ begleiten.

„Aus persönlichen gesundheitlichen Gründen werden Stephen und Gillian auf absehbare Zeit nicht touren und daher auch bei dieser Show nicht dabei sein.“

„New Order freut sich sehr darauf, im November beim Primavera in Chile zu spielen – dem ersten Auftritt der Band dort seit sieben Jahren“, schrieben sie auf Instagram. „Aus persönlichen gesundheitlichen Gründen werden Stephen und Gillian auf absehbare Zeit nicht touren und daher auch bei dieser Show nicht dabei sein.“

Keine weiteren Details

Nähere Einzelheiten nannte die Band nicht, fügte jedoch hinzu: „Bernard, Phil und Tom bedauern sehr, dass Stephen und Gillian diesmal nicht dabei sein können, aber die Umstände machen es leider unmöglich.“

Welcher Art die gesundheitlichen Probleme sind und wer Gilbert und Morris bei den bevorstehenden Shows vertreten wird, ist bislang unklar. Ein Sprecher von New Order reagierte auf die Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

New Order und Joy Division werden nach jahrzehntelanger Ablehnung endlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Zeremonie findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird im darauffolgenden Monat auf ABC und Disney+ ausgestrahlt.